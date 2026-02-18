Введите ваш ник на сайте
  Главная
  Новости
  • Тимощук – о новичке «Зенита»: «Видно сразу, что пришел мастер»

Тимощук – о новичке «Зенита»: «Видно сразу, что пришел мастер»

Сегодня, 13:46
6

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук высоко отозвался о новом защитнике петербургской команды Игоре Дивееве.

– Насколько Игорь Дивеев адаптировался в команде? Как его приход повлияет на игру?

– Естественно, мы укрепили позицию, купив игрока с российским паспортом, которого все знают в чемпионате и в котором мы нуждаемся. Будем стараться вводить его в состав.

В каких‑то матчах у него была нервозность. Думаю, что важно было ему почувствовать в коллективе. В тренировочном процессе видно сразу, что пришел мастер, хороший исполнитель, который не боится борьбы и хорошо руководит.

С первого дня он давал хорошие подсказки, понятные для всех игроков, даже для иностранцев. Понятно, что это усиление в линию обороны.

У нас еще есть Нино, Нуралы Алип, Ваня Дркушич. Учитывая, что ушел Страхиня Эракович, с приходом Дивеева мы укрепили центр защиты.

– Нино и Дивеев рассматриваются как основная пара в защите?

– Изначально – да. Мы так строим в товарищеских матчах. Эта пара приоритетно‑основная. Но я не могу сказать, что кому‑то закрыта дорога в основной состав. Конкуренция, а тем более на сборах, достаточно высокая в каждой линии. Достаточно футболистов, которые могут навязать конкуренцию.

Мы только будем рады, если кто‑то начнет играть еще сильнее и будет предпочтительнее игроков, которые выходят в основном составе.

  • Дивеева в январе забрали из ЦСКА в обмен на Лусиано Гонду.
  • Зенитовцы доплатили 2 млн евро в рамках сделки.
  • 26-летний центрбек провел за армейцев 203 матча, забил 20 голов и сделал 5 ассистов.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Тимощук Анатолий Дивеев Игорь
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1771412266
...складно спел, если не во все спетые слова вслушиваться... "Будем стараться вводить его в состав". "В каких-то матчах у него была нервозность". "...купив игрока с российским паспортом"...
Ответить
САДЫЧОК
1771412393
Мастер фломастер! Один Дивеев ( хрустальный привозила, не умеющий играть внизу) обошелся Зениту, как в ЦСКА Лусиано, Баринов, и Рейес! А Соболев как все трое умноженные на 3! Мастер епрст! На Соболеве вообще можно было создать приличную Новую команду!
Ответить
Fju-2
1771413520
Вот Кутепов - мастер, причём заслуженный)
Ответить
АЛЕКС 58
1771415159
Хохлёнок,вали на родину. Забирай спящего симутенко и травоядного семака
Ответить
Интерес
1771418891
Воротчик сказал же,что теперь хоть один в обороне сразу мат понимает, и ему стало легче.
Ответить
