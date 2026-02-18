Тимощук – о новичке «Зенита»: «Видно сразу, что пришел мастер»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук высоко отозвался о новом защитнике петербургской команды Игоре Дивееве.

– Насколько Игорь Дивеев адаптировался в команде? Как его приход повлияет на игру?

– Естественно, мы укрепили позицию, купив игрока с российским паспортом, которого все знают в чемпионате и в котором мы нуждаемся. Будем стараться вводить его в состав.

В каких‑то матчах у него была нервозность. Думаю, что важно было ему почувствовать в коллективе. В тренировочном процессе видно сразу, что пришел мастер, хороший исполнитель, который не боится борьбы и хорошо руководит.

С первого дня он давал хорошие подсказки, понятные для всех игроков, даже для иностранцев. Понятно, что это усиление в линию обороны.

У нас еще есть Нино, Нуралы Алип, Ваня Дркушич. Учитывая, что ушел Страхиня Эракович, с приходом Дивеева мы укрепили центр защиты.

– Нино и Дивеев рассматриваются как основная пара в защите?

– Изначально – да. Мы так строим в товарищеских матчах. Эта пара приоритетно‑основная. Но я не могу сказать, что кому‑то закрыта дорога в основной состав. Конкуренция, а тем более на сборах, достаточно высокая в каждой линии. Достаточно футболистов, которые могут навязать конкуренцию.

Мы только будем рады, если кто‑то начнет играть еще сильнее и будет предпочтительнее игроков, которые выходят в основном составе.