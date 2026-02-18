Генич удивился трансферу «Спартака»

Комментатор Константин Генич высказался о переходе полузащитника Владислава Сауся из «Балтики» в «Спартак».

«Для меня непонятен переход Сауся в «Спартак». Вообще не представляю, зачем им это нужно. Не понимаю, что Саусь может им дать. Я удивлен», – сказал Генич.

22-летний Саусь в этом сезоне провел за «Балтику» 19 матчей, забил 1 гол, сделал 2 ассиста.