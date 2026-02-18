Введите ваш ник на сайте
Генич удивился трансферу «Спартака»

18 февраля, 09:55
17

Комментатор Константин Генич высказался о переходе полузащитника Владислава Сауся из «Балтики» в «Спартак».

«Для меня непонятен переход Сауся в «Спартак». Вообще не представляю, зачем им это нужно. Не понимаю, что Саусь может им дать. Я удивлен», – сказал Генич.

22-летний Саусь в этом сезоне провел за «Балтику» 19 матчей, забил 1 гол, сделал 2 ассиста.

  • Сообщалось, что сумма сделки составила 350 миллионов рублей.
  • Саусь подписал контракт со «Спартаком» сроком до лета 2030 года.

Стало известно, за счет чего «Спартак» будет побеждать при Карседо
«Не знал, куда деваться от обиды»: Акинфеев впервые рассказал о бесчеловечном поступке фанатов «Спартака» 4
Стало известно, на каком поле сыграют «Спартак» и «Сочи»
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Балтика Саусь Владислав Генич Константин
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VVM1964
1771398794
Долго же шло удивление, но таки добралось до адресата!)...
Ответить
...уефан
1771399346
...вроде, днюха у Коти давно уже была, а до сих пор хегню, какую-то несёт...
Ответить
Иван Петров 1986
1771399901
Что то этого придурка многовато стало.
Ответить
Дубина
1771400787
Если бы перешел к блохам то пел бы шоо зеня подписал топ игрока)))
Ответить
Good_win_ФКСМ
1771401500
для нас скорее непонятнго, как это генич без мозгов и совести еще тусит на бом.ж-тв... хотя, там давно уже критерием целесообразности нахождения на канале являются не мозги, знание футбола и умение качественно и правдиво освещать, а лизоблюдство и лояльность мюллеру и носатой, умение подлизывать и переобуваться в воздухе....
Ответить
zigbert
1771403382
Когда игру Сауся отмечали в Балтике,Генич молчал. Стоило ему перейти в Спартак сразу сменил риторику.
Ответить
Бумбраш
1771403941
А вот я удивился почему таких тугодумов держат на ТВ.когда сказали о переходе игрока,а лысый только удивился
Ответить
Сам_себе_сказал
1771404881
Для Сауся это шаг назад , по этому и удивление , что перешёл в середняк..Что Спартак, что Балтика одного поля ягода..
Ответить
alefreddy
1771430332
придет осознание
Ответить
Виктор Урал09
1771500347
Не ты же тренер Спартака и Слава Богу, откуда тебе знать, зачем его взяли, а удивляться и я могу, к примеру, почему на федеральном ТВ есть подобные Гениталичу полудурки?!
Ответить
