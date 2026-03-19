Журавель не верит, что болельщики смотрят футбол без звука

Вчера, 10:23
9

Комментатор Тимур Журавель высказался о критике комментаторов в России и зарубежом.

– Обижает ли вас, когда болельщики говорят, что смотрят футбол без звука?

– Не обижает, потому что я им не верю. По–моему, в сервисе ОККО, когда появилась такая опция – выключать комментатора, Владимир Стогниенко об этом рассказывал: по статистике, этой опцией пользовались от трeх до четырeх процентов. То есть, на самом деле, когда говорят об отключении комментатора, это чистое лукавство и желание как-то комментаторов уколоть, позлить.

Публике это хочется делать, пусть так говорит. Но это неправда.

– Это только в России так комментаторов ругают или же в других странах тоже?

– Я иногда в издании Athletic видел, что Каррагеру и Невиллу тоже достаeтся немало, потому что у них вообще чeткая клубная принадлежность и понятно, что они там топят за своих. Хотя стараются быть объективными. Достаeтся им очень много, в том числе и оскорблений.

Но с ними работает как бы обычный комментатор, то есть журналист. Но вот чтобы их ругали, я такого не помню, потому что роль обычного комментатора более техническая. То есть он больше гоняет мяч, описывает эпизоды, а Невилл или Каррагер, которые составляют ему пару, отвечают за анализ, за оценки.

Соответственно, тут понятно, что достаeтся больше тому, у кого звучнее имя и человек, который даeт оценки. Но тенденция ругать комментатора, мне кажется, она общемировая, а не только наша.

Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (9)
Красногвардейчик
1773905875
Я лично почти всегда выключаю звук
Ответить
NewLife
1773906529
Я смотрю без звука)
Ответить
baggio80
1773907461
Спасибо ОККО за интершум, еще бы на Матч ТВ был бы, вообще красота была бы.
Ответить
Garrincha58
1773909550
Слушать бредни Генича и Шнякина с Черданцевым просто не возможно
Ответить
Цугундeр
1773910897
А когда ты появляешься с микрофоном- даже без света.)
Ответить
Коста008
1773915388
Проблема не в том, что хочется слушать футбол "без комментатора", а в том, что иногда не хочется слушать "конкретного комментатора". По разным причинам - плохой тембр; слабая подача; допускает много фактологических ошибок, оговаривается; монотонное ведение репортажа; топит за кого-то и т.д. и т.п. У каждого это субъективно, но сам комментатор может очень сильно повлиять на это. Например, что касается Тимура Журавеля, я его чаще вижу в студии Мяч у Газпром Арены на матчах Зенита с Радимовым и Аршавиным, и у меня, например, складывается ощущение что это прозенитовский журналист, как следствие я не воспринимаю его реплики в адрес московских команд и Краснодара. Да и по подаче есть вопросы - умение тараторить как Канделаки - это не умение комментировать, ему надо прибавлять в этом аспекте. Признаю только что как журналист он неплох, знает какой вопрос нужно задать, знает как информацию выудить, но комментаторские скиллы у него неидеальные.
Ответить
evgevg13
1773916236
жаль нет статистики по срач тв...
Ответить
boris63
1773916822
А что так Журавель удивляется, порой слушать бред говорилок вообще нет.
Ответить
crf57
1773935325
БЕЗ ЗВУКА я слушаю только крайне противных ЧЕРДАНЦЕВА и ГЕНИЧА, остальные терпимые.
Ответить
