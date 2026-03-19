Журавель не верит, что болельщики смотрят футбол без звука

Комментатор Тимур Журавель высказался о критике комментаторов в России и зарубежом.

– Обижает ли вас, когда болельщики говорят, что смотрят футбол без звука?

– Не обижает, потому что я им не верю. По–моему, в сервисе ОККО, когда появилась такая опция – выключать комментатора, Владимир Стогниенко об этом рассказывал: по статистике, этой опцией пользовались от трeх до четырeх процентов. То есть, на самом деле, когда говорят об отключении комментатора, это чистое лукавство и желание как-то комментаторов уколоть, позлить.

Публике это хочется делать, пусть так говорит. Но это неправда.

– Это только в России так комментаторов ругают или же в других странах тоже?

– Я иногда в издании Athletic видел, что Каррагеру и Невиллу тоже достаeтся немало, потому что у них вообще чeткая клубная принадлежность и понятно, что они там топят за своих. Хотя стараются быть объективными. Достаeтся им очень много, в том числе и оскорблений.

Но с ними работает как бы обычный комментатор, то есть журналист. Но вот чтобы их ругали, я такого не помню, потому что роль обычного комментатора более техническая. То есть он больше гоняет мяч, описывает эпизоды, а Невилл или Каррагер, которые составляют ему пару, отвечают за анализ, за оценки.

Соответственно, тут понятно, что достаeтся больше тому, у кого звучнее имя и человек, который даeт оценки. Но тенденция ругать комментатора, мне кажется, она общемировая, а не только наша.