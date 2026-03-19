Вингер «Динамо» рассказал о предложениях из Европы

Вингер «Динамо» Муми Нгамале признал, что у него есть предложения из других клубов.

– Вы хотите остаться в «Динамо»?

– Конечно. Я люблю «Динамо».

– У вас есть предложения от других клубов? За полгода до конца контракта вы можете общаться с другими командами.

– Если быть честным, то да, есть официальные предложения.

– Из какой страны?

– Это конфиденциально.

– Из России?

– Нет, из Европы.

– И что думаете делать?

– Сейчас я сфокусирован на игре за «Динамо». Это все, что я могу сказать.