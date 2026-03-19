Вингер «Динамо» рассказал о предложениях из Европы

Вингер «Динамо» Муми Нгамале признал, что у него есть предложения из других клубов.
– Вы хотите остаться в «Динамо»?
– Конечно. Я люблю «Динамо».
– У вас есть предложения от других клубов? За полгода до конца контракта вы можете общаться с другими командами.
– Если быть честным, то да, есть официальные предложения.
– Из какой страны?
– Это конфиденциально.
– Из России?
– Нет, из Европы.
– И что думаете делать?
– Сейчас я сфокусирован на игре за «Динамо». Это все, что я могу сказать.
- 31-летний Нгамалe в этом сезоне провел за клуб 20 матчей, забил 4 гола, сделал 2 ассиста.
- Срок его контракта с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2026 года.
Источник: «РБ Спорт»