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  • Саркастическая реакция Казанского на нежелание Госдумы присвоить Сафонову звание ЗМС

Саркастическая реакция Казанского на нежелание Госдумы присвоить Сафонову звание ЗМС

Сегодня, 11:51
8

Комментатор Денис Казанский отреагировал на нежелание Госдумы присваивать вратарю «ПСЖ» Матвею Сафонову звание заслуженного мастера спорта.

«А ведь права депутат Журова, черт возьми. Ну какая медаль или даже орден Сафонову за победу в Лиге чемпионов?

Первый вратарь в истории страны, который выиграл самый сложный футбольный турнир? И? С Луисом Энрике, Дембеле, Хвичей и Хакими – это любой сделает. Да «Арсенал» один удар в створ сделал. А пенальти так и вообще промазали! Ноль сейвов в финале – о чем говорить? Ты вот с липецким «Металлургом» выиграй Лигу чемпионов – тогда и посмотрим!

Сам Матвей говорит, что его пример для детей – что можно заниматься до восьми лет плаванием, а потом выиграть в другом виде спорта невероятный трофей. Он что – издевается? Это же вообще всю спортивную систему подрывает, когда в четыре года уже поздно что-то начинать и все пропало. А система «дополнительных тренировок» для пятилетних? Ей что, пропадать?! За это давать звание заслуженного? Ага. Да за это вообще надо лишать чего-нибудь. Желательно подороже!

Или, быть может, за то, что его продажа принесла Академии «Краснодара», что воспитала Сафонова, очень приличные деньги, которые на эту же академию и потратили. Без краевого бюджета обошлись! Это вообще как? И городской спорткомитет, оказывается, ни при чем… Вы с ума сошли? По-вашему, где здесь Россия? О чем могут мечтать дети в Горно-Алтайске или Задонске, Ухте или Кисловодске, глядя на него? Думать о том, что их талант может быть замечен? Вы хотите, чтобы наши дети жили иллюзиями, что невозможное возможно?! А как на это с марксистской точки зрения посмотреть?!

Давайте мы еще Овечкина за что-то наградим. Он что, побил рекорд КХЛ или ВХЛ? Радует вашингтонскую публику. Вместо того чтобы поднимать хоккей в Чебоксарах. Дацюка ввели в Зал славы хоккея. Это что? Осчастливил Детройт! А Тольятти? Пусть сначала в Зал славы Свердловской области попадет. Бобровский тот же… флоридская публика на ушах, да. Но пусть «Кузню» выведет в КХЛ. Слабо?

Даже не представлю себе волну гнева ветеранов спорта, которая просто смыла в их душах все хорошее, что мы так долго выстраивали, когда они услышали про Сафонова. Звание заслуженного мастера спорта победителю Лиги чемпионов ни в коем случае давать нельзя. Пусть сам что-то даст. А потом и поговорим!

Бедная Земля… Все наши тени падают на нее…

Станислав Ежи Лец», – написал Казанский.

  • 27-летний Сафонов провел в минувшем сезоне 27 матчей за «ПСЖ», пропустил 28 голов, сыграл на ноль в 12 встречах.
  • Он завоевал 8 трофеев за два сезона в составе парижан.
  • Сборная России сейчас отстранена от международного футбола и проводит только товарищеские матчи.

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Источник: телеграм-канал Дениса Казанского
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей
Комментарии (8)
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Good_win_ФКСМ
1780649982
все же дегенератов в мире журналистики хоть отбавляй... Хорошо отношусь к Сафонову, отличные два евросезона, выдающиеся достижения - реально крут и молодец. Но!!!! Испокон веков змс давали за достижения, связанные именно с отечественным спортом, равно, как и кмс, мс... Сафонов - молодец, выиграл ЛЧ, но в составе иностранного клуба. Если бы это был отечественный клуб, либо сборная на турнире сборных, тогда да, были бы вопросы: почему не дают... и то, зсм - это прерогатива минспорта, но не госдумы))). А так, Казанский лучше бы не позорился и чушь не нес... Сафонову в данном случае во Франции в местном министерстве спорта должны присвоить змс, а заодно и орден какой-нибудь: за заслуги перед франко-арабским отечеством))
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САДЫЧОК
1780652113
Сафонов прославил Россию больше, чем вся сборная России вместе с Аршавиным, Ловчевым и каким нибудь Пономаревым.
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Иван Петров 1986
1780654774
Заслуженный мастер спорта России (ЗМС) — почётное спортивное звание, учреждённое 2 января 1992 года. Присваивается Министерством спорта Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед страной в области спорта высших достижений. А мотя за французский клуб играет - вот пускай макрон ему и дает звания. Можно по разному относиться к моти, но все его победы во франции, к России отношения не имеют.
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Plyash
1780661983
Эти звания мс , кмс , змс все позорные изначально , придуманные ещё в СССР , чтобы спортсмены больше получали , дабы с голоду не умереть . И это правда . В остальном спортивном Мире спортсмены просто получали зарплату в зависимости от результата . А теперь футболёры без званий , без титулов за полировку скамейки больше работяг в поле и на заводах получают .
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