Саркастическая реакция Казанского на нежелание Госдумы присвоить Сафонову звание ЗМС

Комментатор Денис Казанский отреагировал на нежелание Госдумы присваивать вратарю «ПСЖ» Матвею Сафонову звание заслуженного мастера спорта.

«А ведь права депутат Журова, черт возьми. Ну какая медаль или даже орден Сафонову за победу в Лиге чемпионов?

Первый вратарь в истории страны, который выиграл самый сложный футбольный турнир? И? С Луисом Энрике, Дембеле, Хвичей и Хакими – это любой сделает. Да «Арсенал» один удар в створ сделал. А пенальти так и вообще промазали! Ноль сейвов в финале – о чем говорить? Ты вот с липецким «Металлургом» выиграй Лигу чемпионов – тогда и посмотрим!

Сам Матвей говорит, что его пример для детей – что можно заниматься до восьми лет плаванием, а потом выиграть в другом виде спорта невероятный трофей. Он что – издевается? Это же вообще всю спортивную систему подрывает, когда в четыре года уже поздно что-то начинать и все пропало. А система «дополнительных тренировок» для пятилетних? Ей что, пропадать?! За это давать звание заслуженного? Ага. Да за это вообще надо лишать чего-нибудь. Желательно подороже!

Или, быть может, за то, что его продажа принесла Академии «Краснодара», что воспитала Сафонова, очень приличные деньги, которые на эту же академию и потратили. Без краевого бюджета обошлись! Это вообще как? И городской спорткомитет, оказывается, ни при чем… Вы с ума сошли? По-вашему, где здесь Россия? О чем могут мечтать дети в Горно-Алтайске или Задонске, Ухте или Кисловодске, глядя на него? Думать о том, что их талант может быть замечен? Вы хотите, чтобы наши дети жили иллюзиями, что невозможное возможно?! А как на это с марксистской точки зрения посмотреть?!

Давайте мы еще Овечкина за что-то наградим. Он что, побил рекорд КХЛ или ВХЛ? Радует вашингтонскую публику. Вместо того чтобы поднимать хоккей в Чебоксарах. Дацюка ввели в Зал славы хоккея. Это что? Осчастливил Детройт! А Тольятти? Пусть сначала в Зал славы Свердловской области попадет. Бобровский тот же… флоридская публика на ушах, да. Но пусть «Кузню» выведет в КХЛ. Слабо?

Даже не представлю себе волну гнева ветеранов спорта, которая просто смыла в их душах все хорошее, что мы так долго выстраивали, когда они услышали про Сафонова. Звание заслуженного мастера спорта победителю Лиги чемпионов ни в коем случае давать нельзя. Пусть сам что-то даст. А потом и поговорим!

Бедная Земля… Все наши тени падают на нее…

Станислав Ежи Лец», – написал Казанский.