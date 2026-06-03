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  • Депутат Госдумы объяснила, почему Сафонову не присвоят звание ЗМС

Депутат Госдумы объяснила, почему Сафонову не присвоят звание ЗМС

3 июня, 16:57
11

Светлана Журова, депутат Госдумы РФ, заявила, что вратарю «ПСЖ» Матвею Сафонову пока не за что присваивать звание заслуженного мастера спорта.

«Нужно ли присвоить Сафонову звание ЗМС за победу в Лиге чемпионов? Точно не мне это решать. У нас есть нормы и правила, по которым ЗМС вручается. То есть министерству спорта ради него нужно их полностью обойти. Не уверена, что это всем понравится: кому-то отошли, а кому-то – нет. Если начать эту тенденцию, то и другие люди тоже потребуют.

Есть еще момент с выдающимися заслугами, но она должна быть не одна. Человек на протяжении какого-то периода времени должен чего-то добиваться. Это должны быть результаты, приближенные к победам на Олимпиаде, чемпионате мира или Европы. И важно: это должно быть за родину – за Россию. Как это обойти, если Сафонов выступает не за Россию?

Можно ли считать его успехи вкладом в российский спорт? Пока это вклад в иностранный, французский спорт. Он же радует их болельщиков, а не наших. Если бы Сафонов стоял на наших воротах, тогда – конечно. Единственное, Матвей продвигает идею о том, что в России футбол существует и у нас есть школа. В этом его большая заслуга.

Но в критериях для получения ЗМС указано, что достижение должно быть за сборную. Если Сафонов выиграет чемпионат мира в составе сборной России, то никаких вопросов по вручению ЗМС не будет. Он же выступает не за нашу страну, а звание дают, когда ты прославляешь Россию.

Понятно, что парень – большой молодец. Предполагаю, что Сафонов, например, может получить Орден Дружбы как человек, который продвигает Россию за рубежом. Для этого есть основания. А в присвоении ЗМС есть нюансы», – сказала Журова.

  • 27-летний Сафонов провел в минувшем сезоне 27 матчей за «ПСЖ», пропустил 28 голов, сыграл на ноль в 12 встречах.
  • Он завоевал 8 трофеев за два сезона в составе парижан.
  • Сборная России сейчас отстранена от международного футбола и проводит только товарищеские матчи.

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Источник: Sport24
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Сафонов Матвей
Комментарии (11)
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...уефан
1780496898
...значит присваивайте пока МСМК! Или тоже не в струю?... А вообще, мне похрен. Думаю, и Моте тож...
Ответить
DMитрий
1780497281
А чего, он просил что-ли? Во развела! Разве что, для прибавке к будущей пенсии 🤣
Ответить
САДЫЧОК
1780497463
Смешные! А, Дзюбе и Кутепову присвоили!
Ответить
Бумбраш
1780499064
Выпишите на складе мозги и раздайте их в думе.чтобы не реагировали на всё подряд,а делом занимались
Ответить
Semenycch
1780499451
"Если Сафонов выиграет чемпионат мира в составе сборной России..." Это какой же идиоткой нужно быть, чтобы такое сказать!!!
Ответить
Argon
1780499670
Он как раз и прославляет Россию и Российский спорт за рубежом. И своей игрой он радует не только французских болельщиков, а ещё и Российских.
Ответить
Gek Dement
1780501471
"Выиграть ЧМ в составе России"... Она вообще в курсе что сборникам за 1/4 дали ЗМС? Чёт она сама похоже не в теме за что до, за что не дают.
Ответить
Чилим.
1780504854
Светлана Журова, депутат Госдумы РФ, заявила, что Сафонову не присвоят звание ЗМС, потому, что все вакансии уже заняты поплатившимися посредственностями.А кто платит- идут вне очереди независимо от результатов в спорте.
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Павел 2_23
1780517664
Отбирайте тогда у Канчельскиса, будьте последовательны. Почему ему можно, а Сафонову нельзя?
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