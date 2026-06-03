Депутат Госдумы объяснила, почему Сафонову не присвоят звание ЗМС

Светлана Журова, депутат Госдумы РФ, заявила, что вратарю «ПСЖ» Матвею Сафонову пока не за что присваивать звание заслуженного мастера спорта.

«Нужно ли присвоить Сафонову звание ЗМС за победу в Лиге чемпионов? Точно не мне это решать. У нас есть нормы и правила, по которым ЗМС вручается. То есть министерству спорта ради него нужно их полностью обойти. Не уверена, что это всем понравится: кому-то отошли, а кому-то – нет. Если начать эту тенденцию, то и другие люди тоже потребуют.

Есть еще момент с выдающимися заслугами, но она должна быть не одна. Человек на протяжении какого-то периода времени должен чего-то добиваться. Это должны быть результаты, приближенные к победам на Олимпиаде, чемпионате мира или Европы. И важно: это должно быть за родину – за Россию. Как это обойти, если Сафонов выступает не за Россию?

Можно ли считать его успехи вкладом в российский спорт? Пока это вклад в иностранный, французский спорт. Он же радует их болельщиков, а не наших. Если бы Сафонов стоял на наших воротах, тогда – конечно. Единственное, Матвей продвигает идею о том, что в России футбол существует и у нас есть школа. В этом его большая заслуга.

Но в критериях для получения ЗМС указано, что достижение должно быть за сборную. Если Сафонов выиграет чемпионат мира в составе сборной России, то никаких вопросов по вручению ЗМС не будет. Он же выступает не за нашу страну, а звание дают, когда ты прославляешь Россию.

Понятно, что парень – большой молодец. Предполагаю, что Сафонов, например, может получить Орден Дружбы как человек, который продвигает Россию за рубежом. Для этого есть основания. А в присвоении ЗМС есть нюансы», – сказала Журова.