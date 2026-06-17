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«Анжер» подписал чемпиона Европы 2016 года

17 июня, 09:29
1

«Анжер» подписал португальского вратаря Антони Лопеша на два сезона с возможностью продления еще на один.

Лопеш – чемпион Европы 2016 года в составе Португалии.

  • Лопеш – воспитанник «Лиона», за который он дебютировал в сезоне-2012/13. В декабре 2012 года вратарь впервые сыграл в Лиге Европы. Изначально Лопеш был дублером Реми Веркутра, но по ходу сезона-2013/14 стал основным вратарем и в 32 матчах Лиги 1 оформил 13 сухих встреч.
  • Со временем Лопеш закрепился в качестве основного вратаря «Лиона» и провел за клуб более десяти сезонов. 31 марта 2015 года он дебютировал за сборную Португалии, а в 2016 году вошел в состав команды, выигравшей чемпионат Европы.
  • Всего за «Лион» Лопеш провел 378 матчей в Лиге 1 (123 сухих) и 74 встречи в еврокубках. В одном из матчей против «Бешикташа» он отразил два пенальти и помог команде выйти в следующий раунд.
  • В середине сезона-2024/25 Лопеш перешел в «Нант», где за полтора года сыграл 49 матчей в чемпионате Франции.
  • Всего в карьере 35-летнего вратаря 553 профессиональных матча, из которых 427 пришлись на Лигу 1.

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Источник: официальный сайт «Анжера»
Франция. Лига 1 Португалия. Примейра Трансферы Нант Анжер Лопеш Антони
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mzablochennyy
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