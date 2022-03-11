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Лига 1 2025/2026
Команды
Анжер
Антони Лопеш
€ 900 тыс
Антони Лопеш
Анжер
1 октября 1990 (35), Живор
#1 | Вратарь
184 см | 77 кг
Португалия | Франция
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Фото
«Анжер» подписал чемпиона Европы 2016 года
17 июня
1
Муриэль, Лопеш, Тавернье и Акунья – претенденты на звание игрока недели в ЛЕ
2022.03.11 13:16
Фото
Фанаты признали вратаря Лопеша лучшим игроком «Лиона» в 2020 году
2021.01.01 15:50
Вратарь «Лиона» Лопеш – единственный игрок из топ-5 лиг Европы, забивший в этом сезоне два автогола
2020.12.17 09:56
Голкипер «Лиона» Лопеш: «Особо сказать нечего»
2018.03.16 11:42
1
Бруну Алвеш, Мануэль Фернандеш и Роналду – в составе португальцев на товарищеские матчи
2018.03.15 16:26
Фото
УЕФА опубликовал команду недели в Лиге Европы
2018.03.09 18:22
13
Голкипер «Лиона»: «Счастье – открывать для себя такие страны, как Россия»
2018.03.09 18:00
6
Паредес и Иванович вошли в символическую сборную недели в Лиге Европы
2018.02.23 13:16
6
Мбаппе не держит зла на голкипера «Лиона»
2018.01.22 11:43
Голкипер «Лиона» Лопеш чувствовал беспомощность в матче с «Аяксом»
2017.05.12 08:16
2
Лопеш пропустит матчи сборной Португалии
2017.03.22 09:42
Видео
Матч «Лиона» с «Метцем» будет переигран из-за взорванной петарды
2017.01.06 08:30
3
Голкипер «Лиона» пожаловался на проблемы со слухом после попадания в него петардой
2016.12.04 18:06
Полиция Метца арестовала болельщика, который бросил петарду в голкипера «Лиона»
2016.12.04 09:17
1
Видео
Матч «Метц» – «Лион» отменен из-за взрыва петарды рядом с вратарем гостей
2016.12.04 00:00
19
Манданда – лучший голкипер Лиги 1 в сезоне-2015/16
2016.05.08 21:11
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