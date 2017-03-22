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    Лопеш пропустит матчи сборной Португалии

    Вратарь «Лиона» Антони Лопеш пропустит мартовские матчи сборной Португалии, сообщает L'Equipe. 26-летний футболист пожаловался на боли в спине, после чего ему было проведено углубленное медицинское обследование. По его результатам стало ясно, что в ближайшее время он не сможет появиться на поле. Известно, что в сборной Лопеша заменит 22-летний голкипер «Витории» Бруну Варела.

    25 марта сборная Португалии в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2018 года проведет встречу с Венгрией, а 28-го марта сыграет в товарищеском матче со Швецией.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.03.2017 09:42
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