Грязный поступок Доннаруммы в матче с Боснией

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма неадекватно себя повел по ходу серии пенальти стыкового матча за путевку на ЧМ-2026 против Боснии и Герцеговины.

По ходу серии Доннарумма порвал шпаргалку своего визави Николы Васили, которой тот пользовался перед ударами итальянцев. Из-за поступки Джанлуиджи едва не случилась драка.