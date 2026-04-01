Грязный поступок Доннаруммы в матче с Боснией

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма неадекватно себя повел по ходу серии пенальти стыкового матча за путевку на ЧМ-2026 против Боснии и Герцеговины.
По ходу серии Доннарумма порвал шпаргалку своего визави Николы Васили, которой тот пользовался перед ударами итальянцев. Из-за поступки Джанлуиджи едва не случилась драка.
- Итальянцы уступили в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время.
- Они играли вдесятером с 41-й минуты после удаления Алессандро Бастони.
- Боснийцы сравняли счет на 79-й минуте, а по пенальти победили со счетом 4:1.
- Италия не отобралась на чемпионат мира в третий раз подряд. Последний раз итальянцы были на чемпионате мира в 2014 году в Бразилии, где не вышли из группы. На ЧМ-2010 Италия тоже не вышла из группы, а в 2006 году выиграла турнир.
- Босния вышла на чемпионат мира во второй раз. Первый был в 2014 году в Бразилии, где боснийцы не вышли из группы.
