Боснийцы шумно отпраздновали выход на ЧМ-2026

В сборной Боснии и Герцеговины был праздник после победы над сборной Италии в стыковом матче за путевку на чемпионат мира-2026. Боснийцы победили в серии пенальти.

После игры состав Боснии и Герцеговины пришел на пресс-конференцию главного тренера, где они вместе шумно отпраздновали выход на главный турнир четырехлетия.