Отбор ЧМ-2026. Италия прошла Северную Ирландию и сыграет в финальном стыке

Сборная Италии приблизилась к участию в предстоящем чемпионате мира.

Команда Дженнаро Гаттузо в полуфинальном стыке победила Северную Ирландию со счетом 2:0.

Сандро Тонали забил сам и ассистировал Мойзе Кену.

Итальянцы пробиваются на ЧМ-2026 через раунд плей-офф Пути A. В финале их будет ждать Уэльс или Босния и Герцеговина. Здесь определяется соперник для сборных Канады, Швейцарии и Катара.