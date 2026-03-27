Отбор ЧМ-2026. Италия прошла Северную Ирландию и сыграет в финальном стыке

Сборная Италии приблизилась к участию в предстоящем чемпионате мира.
Команда Дженнаро Гаттузо в полуфинальном стыке победила Северную Ирландию со счетом 2:0.
Сандро Тонали забил сам и ассистировал Мойзе Кену.
Итальянцы пробиваются на ЧМ-2026 через раунд плей-офф Пути A. В финале их будет ждать Уэльс или Босния и Герцеговина. Здесь определяется соперник для сборных Канады, Швейцарии и Катара.
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. 1/2 финала
Италия - Северная Ирландия - 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 - С. Тонали, 56; 2:0 - М. Кен, 80.
Источник: «Бомбардир»