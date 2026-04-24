Трамп высказался о запрете на участие Ирана в ЧМ-2026

Сегодня, 14:25
11

Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос о возможном запрете на въезд игроков сборной Ирана в страну на чемпионат мира-2026.

Сначала он шутливо сказал: «Я не думаю об этом особо», а затем добавил: «Это интересный вопрос. Давайте я поразмышляю об этом».

Затем он переадресовал вопрос госсекретарю США Марко Рубио.

«Ничто в США не запрещает им приезжать. Проблема с Ираном будет не в их спортсменах. Проблема будет в некоторых других людях, которых они хотят взять с собой. Возможно, мы не сможем их впустить. Но не самих спортсменов», – сказал Рубио, предположив, что сборная Ирана может привезти под видом журналистов и тренеров людей, лояльных к воинствующим группировкам.

Рубио добавил без подробностей: «Были предположения о том, что Иран может решить не приезжать, и тогда Италия сможет занять их место. Если они [спортсмены] решат не приезжать по собственной воле, значит они сами решили так».

  • Иран может отказаться от выступлений на чемпионате мира по политическим мотивам, страна запрещает своим спортивным командам поездки в «враждебные» страны.
  • Сборная должна выступить на турнире в США в группе G с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией.
  • Ранее ФИФА отказалась удовлетворить требование футбольной федерации Ирана о переносе матчей сборной на ЧМ-2026 в Мексику.

Источник: ESPN
Чемпионат мира Иран Италия
swot1205
1777030112
Футбол же вроде вне политики!?
Ответить
Пригожин Женя
1777030478
Лишить Сша проведения ЧМ и все. пусть мексика и кнаада проведут его у себя..
Ответить
...короче
1777031245
..."О, времена! О, нравы!" Мать иху так...
Ответить
ilich55
1777031874
Интересно девки пляшут. Спортсмены приезжайте самостоятельно, без руководства, обслуживающего персонала и т.д. Чего там Рубио курит, нюхает!? Не иначе дональдский хрен......
Ответить
BarStep
1777032510
Акуеть! И это уже не надуманные и завуалированные придумки типа вада или СВО Это уже в открытую! Хочу допущу страну к соревнованиям выигравшую в честной конкуренции, а хочу нет! Ну если вы мне отдадите прииски.., ну тогда может быть как нибудь.. Гы Кубертен, вы об этом мечтали??!
Ответить
R_a_i_n
1777034509
Позорные пиндосы!
Ответить
