Трамп высказался о запрете на участие Ирана в ЧМ-2026

Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос о возможном запрете на въезд игроков сборной Ирана в страну на чемпионат мира-2026.

Сначала он шутливо сказал: «Я не думаю об этом особо», а затем добавил: «Это интересный вопрос. Давайте я поразмышляю об этом».

Затем он переадресовал вопрос госсекретарю США Марко Рубио.

«Ничто в США не запрещает им приезжать. Проблема с Ираном будет не в их спортсменах. Проблема будет в некоторых других людях, которых они хотят взять с собой. Возможно, мы не сможем их впустить. Но не самих спортсменов», – сказал Рубио, предположив, что сборная Ирана может привезти под видом журналистов и тренеров людей, лояльных к воинствующим группировкам.

Рубио добавил без подробностей: «Были предположения о том, что Иран может решить не приезжать, и тогда Италия сможет занять их место. Если они [спортсмены] решат не приезжать по собственной воле, значит они сами решили так».