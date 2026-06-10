«За наших»: Володин ответил, за кого будет болеть на ЧМ-2026

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что не будет поддерживать ни одну из сборных на чемпионате мира-2026. Он хочет болеть только за сборную России.

«За наших. А те, кто за рубежом бегает за мячом, есть кому за них болеть. Будут наши играть – будем болеть за Россию», – сказал Володин.