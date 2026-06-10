Реакция сборной Узбекистана на жесткий досмотр в США

Фабио Каннаваро, главный тренер сборной Узбекистана, назвал обычной процедурой тщательные проверки футбольных делегаций на границе США в преддверии стартующего завтра чемпионата мира-2026.

Видео с досмотром узбекистанской команды, которую встречали с металлодетекторами и служебными собаками сразу на взлетной полосе в Нью-Йорке, разошлись по соцсетям и вызвали широкий резонанс.

«Это был нормальный контроль, сейчас так делают в любом аэропорту. В Америке это делают прямо на взлетно-посадочной полосе», – объяснил Каннаваро.

Похожие кадры появились и с делегацией Сенегала. Федерация футбола страны также выступила с разъяснением: «Видео касается проверок при посадке в Роли для доступа прямо к самолету без прохождения зоны посадки».