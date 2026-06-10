Реакция сборной Узбекистана на жесткий досмотр в США

Фабио Каннаваро, главный тренер сборной Узбекистана, назвал обычной процедурой тщательные проверки футбольных делегаций на границе США в преддверии стартующего завтра чемпионата мира-2026.
Видео с досмотром узбекистанской команды, которую встречали с металлодетекторами и служебными собаками сразу на взлетной полосе в Нью-Йорке, разошлись по соцсетям и вызвали широкий резонанс.
«Это был нормальный контроль, сейчас так делают в любом аэропорту. В Америке это делают прямо на взлетно-посадочной полосе», – объяснил Каннаваро.
Похожие кадры появились и с делегацией Сенегала. Федерация футбола страны также выступила с разъяснением: «Видео касается проверок при посадке в Роли для доступа прямо к самолету без прохождения зоны посадки».
- Проверки затронули многих участников турнира. Сборная Ирана перенесла базу в мексиканскую Тихуану и организовала выезды на матчи в США с пребыванием не более 48 часов. Иранская федерация обвинила американскую сторону в «дискриминационном обращении» – выделенная квота билетов для болельщиков была отозвана, и федерация не может предоставить зрителям ни одного билета. ФИФА уже пытается урегулировать ситуацию.
- Болельщики из Марокко и Шотландии также пожаловались на отзыв разрешений на въезд (Esta) после того, как все расходы на поездку уже были понесены. Нападающего сборной Ирака Аймена Хуссейна задержали в аэропорту Чикаго на семь часов для длительного допроса, разлучив с командой и отобрав телефон. Его отец погиб в 2008 году в бою против «Аль-Каиды» (деятельность организации запрещена на территории РФ), а брата убили боевики ИГИЛ (деятельность организации запрещена на территории РФ). Официального фотографа иракцев Талала Салаха после 12-часового задержания и вовсе депортировали.
- Турнир стартует завтра матчем открытия Мексика – ЮАР на стадионе «Ацтека» в Мехико, где также неспокойно: тысячи протестующих уже блокировали подъезды к арене. Правительство страны пообещало обеспечить мирное проведение церемонии открытия. В Канаде, третьей стране-хозяйке чемпионата мира, обстановка пока остается спокойной.
Источник: Corriere dello Sport