Бывший игрок сборной России Дмитрий Кузнецов определил главную звезду чемпионата мира-2026.
– Кого видите главной звездой предстоящего мундиаля?
– Олисе уже зарекомендовал себя, и на него претендует много топовых клубов. Думаю, он должен стрельнуть. Ветераны, которые хорошо выступали в этом году, тоже стрельнут. Чемпионат мира всегда нам дает возможность увидеть новые лица, фигуры, звезды. Надеюсь, в этом году будет то же самое.
- Олисе перешeл в «Баварию» в 2024 году. В прошлом сезоне он провeл 52 матча, забил 22 гола и сделал 31 ассист.
- В составе мюнхенцев вингер дважды стал чемпионом Германии, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны.
- Президент «Реала» Флорентино Перес на этой неделе анонсировал покупку топ-футболиста за 150 миллионов евро в случае переизбрания на выборах 7 июня.
Источник: «Матч ТВ»