Названа главная звезда ЧМ-2026

Бывший игрок сборной России Дмитрий Кузнецов определил главную звезду чемпионата мира-2026.

– Кого видите главной звездой предстоящего мундиаля?

– Олисе уже зарекомендовал себя, и на него претендует много топовых клубов. Думаю, он должен стрельнуть. Ветераны, которые хорошо выступали в этом году, тоже стрельнут. Чемпионат мира всегда нам дает возможность увидеть новые лица, фигуры, звезды. Надеюсь, в этом году будет то же самое.