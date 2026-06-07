Кержаков спрогнозировал лучшего бомбардира ЧМ-2026

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков рассказал о своих ожиданиях от чемпионата мира.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.

Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.

На чемпионате мира будет 11 футболистов из РПЛ.

На «Бомбардире» можно следить за расписанием, результатами, таблицами, бомбардирами и другой статистикой мундиаля.

«Предстоящий чемпионат мира мне очень интересен. Одного фаворита у меня нет, но есть группа топ-сборных, которые и будут бороться за трофей: Англия, Испания, Франция, Португалия.

Из претендентов на звание лучшего бомбардира ЧМ отдельно назову Килиана Мбаппе. Думаю, у него хорошие шансы.

Из нетоповых сборных, которые могут удивить, выделю хозяев турнира – Мексику, США и Канаду. Они играют дома, так что есть все шансы показать хороший результат. Возможно, кто-то из них реально дойдет до самых высоких стадий.

Отдельно буду болеть за сборную Узбекистана, как и многие российские зрители. Тем более, недавно смог лично познакомиться с Элдором Шомуродовым и Аббосом Файзуллаевым.

Проблема в том, что у них очень сложная группа. Там и Португалия, и Колумбия, и ДР Конго, которых почему-то недооценивают, хотя это очень сильная африканская сборная. Будет сложно, так что даже выход в плей-офф будет для узбеков невероятным успехом», – считает Кержаков.