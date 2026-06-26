Кержаков одним словом описал быстрый вылет Турции с ЧМ-2026

Александр Кержаков высказался о провальном выступлении Турции на чемпионате мира.

Турки проиграли Австралии (0:2) и Парагваю (0:1).

Из-за этого они досрочно вылетели с ЧМ-2026.

В 3-м туре группового этапа они победили США (3:2).

«Вылет Турции из чемпионата мира – точно сенсация, тем более в такой группе. Это футбол, тем он и интересен. Но в вылете Чехии я не вижу сенсации.

А что касается Турции, они проиграли первые два матча на групповом этапе. Так бывает в футболе», – заявил Кержаков.