Определена вероятность выигрыша Узбекистаном группы на ЧМ-2026

Аналитический сервис оценил расклад сил в группе К чемпионата мира-2026.

Наибольшие шансы на победу в группе у Португалии. Аутсайдер – Узбекистан. На его победу в квартете дают 3% вероятности.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике. Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.

В составе Узбекистана есть футболисты с опытом выступления в РПЛ.

Тренирует команду итальянец Фабио Каннаваро. Он брал чемпионат мира-2006 в качестве игрока и в том же год стал обладателем «Золотого мяча».

Графика: Polymarket