Дерзкое заявление Дешама перед ЧМ-2026

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам сделал заявление перед стартом чемпионата мира-2026.
«Мы не фавориты турнира, но едем туда, чтобы всех разгромить. Я говорю, что мы сильнее всех остальных. Мы это сделаем.
Мы знаем тройку лидеров, а кто идет дальше, мы не знаем», – сказал Дешам на ютуб-канале М6 Info.
- Франция сыграет в группе с Ираком, Сенегалом и Норвегией.
- Команда под руководством Дешама брала чемпионат мира-2018.
- После чемпионата мира-2026 Дешам покинет сборную Францию. На его место должен прийти Зинедин Зидан.
Источник: «Бомбардир»