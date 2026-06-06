Дерзкое заявление Дешама перед ЧМ-2026

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам сделал заявление перед стартом чемпионата мира-2026.

«Мы не фавориты турнира, но едем туда, чтобы всех разгромить. Я говорю, что мы сильнее всех остальных. Мы это сделаем.

Мы знаем тройку лидеров, а кто идет дальше, мы не знаем», – сказал Дешам на ютуб-канале М6 Info.