Анчелотти изменил заявку сборной Бразилии на ЧМ-2026

Тренерский штаб сборной Бразилии во главе с Карло Анчелотти внес изменение в итоговый состав команды на предстоящий чемпионат мира.
Из финальной заявки выбыл крайний защитник «Ромы» Уэсли, получивший накануне травму.
Вместо него вызван хавбек «Аталанты» Эдерсон, о трансфере которого уже договорился «Манчестер Юнайтед».
- Бразилия сыграет на групповом этапе ЧМ-2026 с Марокко, Гаити и Шотландией.
- Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.
Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо