Анчелотти изменил заявку сборной Бразилии на ЧМ-2026

Тренерский штаб сборной Бразилии во главе с Карло Анчелотти внес изменение в итоговый состав команды на предстоящий чемпионат мира.

Из финальной заявки выбыл крайний защитник «Ромы» Уэсли, получивший накануне травму.

Вместо него вызван хавбек «Аталанты» Эдерсон, о трансфере которого уже договорился «Манчестер Юнайтед».