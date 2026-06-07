Прическа Неймара к ЧМ-2026

Нападающий сборной Бразилии Неймар показал прическу к чемпионату мира-2026.
Сейчас игрок восстанавливается от травмы. Не исключено, если Неймар пропустит старт турнира.
- В этом году 34-летний Неймар провел за «Сантос» 15 матчей, забил 6 голов, сделал 4 ассиста.
- Первую игру на ЧМ-2026 Бразилия проведет против Марокко 14 июня. Также в группе есть Шотландия и Гаити.
- Неймар – лучший бомбардир в истории сборной Бразилии. В 128 матчах у него 79 голов.
- Сейчас 34-летний футболист стоит 8 миллионов евро. Контракт с «Сантосом» действует до декабря.
- Неймар в 2015 году выигрывал Лигу чемпионов с «Барселоной».
Источник: «Бомбардир»