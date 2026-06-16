Стало известно, сыграет ли Неймар за Бразилию во 2-м туре ЧМ

Нападающий сборной Бразилии Неймар не сыграет в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 с Гаити.
Он по-прежнему совмещает лечение с физическими тренировками. Игрок также прошел медицинское обследование в соответствии с графиком, составленным для его восстановления.
34-летний Неймар получил повреждение незадолго до поездки на ЧМ-2026.
- Матч Бразилия – Гаити начнется в 3:30 мск 20 июня.
- В последний раз нападающий играл за национальную команду 18 октября 2023 года в матче с Уругваем, когда получил тяжелую травму.
Источник: страница Раисы Симплисиу в соцсети X