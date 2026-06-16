Стало известно, сыграет ли Неймар за Бразилию во 2-м туре ЧМ

Нападающий сборной Бразилии Неймар не сыграет в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 с Гаити.

Он по-прежнему совмещает лечение с физическими тренировками. Игрок также прошел медицинское обследование в соответствии с графиком, составленным для его восстановления.

34-летний Неймар получил повреждение незадолго до поездки на ЧМ-2026.