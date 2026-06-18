Стало известно, почему Неймар не сыграет с Гаити на ЧМ-2026

Нападающий сборной Бразилии Неймар пропустит матч второго тура группового этапа ЧМ-2026 против Гаити.
Игра состоится 20 июня в 03:30 по московскому времени.
Неймара не будет в заявке «селесао», несмотря на то, что он вернулся к тренировкам в общей группе.
Тренерский штаб бразильцев решил не рисковать здоровьем форварда и дал ему дополнительное время на набор оптимальной формы.
- Неймар не играл за сборную с октября 2023 года.
- Он лучший бомбардир в истории «селесао» с 79 голами в 128 матчах.
- Бразильцы стартовали на ЧМ-2026 ничьей с Марокко (1:1).
Источник: твиттер Фабрицио Романо