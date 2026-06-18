Стало известно, почему Неймар не сыграет с Гаити на ЧМ-2026

Нападающий сборной Бразилии Неймар пропустит матч второго тура группового этапа ЧМ-2026 против Гаити.

Игра состоится 20 июня в 03:30 по московскому времени.

Неймара не будет в заявке «селесао», несмотря на то, что он вернулся к тренировкам в общей группе.

Тренерский штаб бразильцев решил не рисковать здоровьем форварда и дал ему дополнительное время на набор оптимальной формы.