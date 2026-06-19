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Коэффициенты букмекеров на матч: Германия – Кот-д'Ивуар 20 июня 2026 года

Сегодня, 10:34

Во втором туре группы E сойдутся команды, которые начали турнир с побед и теперь имеют возможность практически гарантировать себе место в плей-офф. Германия в стартовом матче уничтожила дебютанта чемпионатов мира Кюрасао (7:1), а Кот-д’Ивуар в упорной борьбе вырвал победу у Эквадора благодаря голу полузащитника «Манчестер Юнайтед» Амада Диалло в концовке (1:0).

Таким образом, встреча в Торонто становится битвой за лидерство в группе. Игра начнется в 23:00 по московскому времени 20-го июня.

Где смотреть: прямая трансляция будет доступна на телеканале «Матч ТВ».

Форма команд

Германия

«Самый слабый состав за долгие годы», «последний шанс Нагельсманна» – о нынешней Бундестим писали много и со вкусом, в основном в негативном ключе. Однако стартовый матч с Кюрасао стал самым ярким шоу в первом туре ЧМ-2026. Разумеется, класс соперника был гораздо ниже, но те же испанцы на первом этапе играли отнюдь не с Англией или Бразилией, но «скатали» достаточно убогую «нулевку».

В матче с Кюрасао Германия продемонстрировала весь арсенал своего атакующего потенциала. Кай Хаверц оформил дубль, отлично выглядели Флориан Виртц и Джамал Мусиала, а выход Дениза Ундава со скамейки лишь усилил давление на соперника. В обороне значительных проблем не выявлено (хотя пропущенный мячик оставил осадочек), но необходимо понимать, что уровень сопротивления следующего оппонента будет совершенно иным.

Кот-д`Ивуар

«Слоны» начали турнир гораздо менее ярко, но не менее эффективно. Команда Эмерса Фаэ провела очень зрелый матч против Эквадора, грамотно оборонялась и дождалась своего шанса в концовке. Победный мяч забил Амад Диалло, который постепенно становится одним из лидеров нового поколения ивуарийской сборной.

Команда Фаэ не боится играть против топ-соперников. В товарищеских матчах перед чемпионатом мира ивуарийцы обыгрывали Францию и Шотландию, а потому подходят к встрече с Германией без комплекса неполноценности.

Коэффициенты букмекеров

Аналитики БК «Фонбет» и «Бетсити» видят фаворитом европейскую сборную, но рассчитывать на повторение праздника в стиле «разнесли Кюрасао», очевидно, все же не стоит. Рассмотрим основные рынки:

Рынок

«Бетсити»

«Фонбет»

Победа сборной Германии

1.53

1.52

Ничья

4.70

4.60

Победа сборной Кот-д`Ивуара

5.70

5.80

Двойной шанс: Кот-д`Ивуар не проиграет

2.55

2.55

Тотал меньше 2.5

2.26

2.30

Тотал больше 2.5

1.65

1.63

Фора сборной Германии (-1)

1.86

1.83

Фора сборной Кот-д`Ивуара (+1)

1.96

1.97

(Коэффициенты действительны на момент публикации)

Статистика и игровой баланс

Германия предпочитает владение мячом и высокий прессинг и располагают весьма интересным подбором футболистов в группе атаки. Ивуарийцы опасны в переходных фазах и за счет физической мощи. Обе команды находятся в хорошей форме и подходят к матчу без серьезных кадровых потерь.

Бундестим лишь раз в своей истории встречалась со «слонами». Было это в рамках «товарняка» в далеком 2009 году. Тогда все завершилось веселой «перестрелкой» – 2:2.

Кратко о главных рынках

Исход матча

Обе команды начали турнир с побед и подошли ко второму туру в отличном настроении. Германия впечатлила мощью атаки и глубиной состава, а Кот-д’Ивуар доказал, что способен терпеть и добиваться результата.

По сумме факторов команда Юлиана Нагельсмана выглядит фаворитом. Однако «слоны» уже давно перестали быть просто крепкой африканской сборной и способны доставить проблемы любому сопернику. Не стоит ждать легкой победы «Манншафт».

Тоталы

Первый тур показал, что обе команды умеют эффективно использовать свои моменты. Германия наверняка будет много атаковать, а ивуарийцы способны найти пространство на контратаках. ТБ 2,5 выглядит достойным вариантом пари.

Форы

Несмотря на статус фаворита, Германии не стоит рассчитывать на столь же легкий матч, как против Кюрасао. Ивуарийцы дадут бой и как минимум не должны уступать с разгромным счетом.

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Где смотреть матч Германия – Кот-д'Ивуар: во сколько прямая трансляция 20 июня 2026
Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Кот-д'Ивуар Германия
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