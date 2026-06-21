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  • ЧМ-2026. Германия добилась волевой победы над Кот-д'Ивуаром (2:1) и досрочно вышла в плей-офф

ЧМ-2026. Германия добилась волевой победы над Кот-д'Ивуаром (2:1) и досрочно вышла в плей-офф

Сегодня, 00:59
21

Сборная Германии во 2-м туре группового этапа чемпионата мира-2026 победила ивуарийцев. Последние забили первыми.

Голы забили Франк Кессье и Дениз Ундав (дубль).

Немцы досрочно выходят в плей-офф. Ивуарийцы остаются на втором месте в группе.

Победная серия Германии достигла 11 матчей. У ивуарийцев прервалась пятиматчевая победная серия.

Команды сыграли между собой впервые с 2009 года.

Матч прошел в Торонто.

Чемпионат мира. Группа E. 2 тур
Германия - Кот-д'Ивуар - 2:1 (0:1) Текстовая трансляция
Голы: 0:1 - Ф. Кессье, 30; 1:1 - Д. Ундав, 68; 2:1 - Д. Ундав, 90+4.
Таблица турнира Календарь турнира

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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Германия. Бундеслига Кот-д'Ивуар Германия
Комментарии (21)
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evgevg13
1781992927
Больше всего в этой игре понравился комментатор. Достойный представитель срач-тв. Такую херню нёс весь матч... Один из его перлов: "Следующий матч состоится ночью. А ночь уже наступила. Но не здесь". И так весь матч.
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Novochek
1781992989
Молодцы немцы . Дожали.Хотя думал немного легче им победа достанется.
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рылы
1781993079
дезёувы, блин. ставил на победу - чуть до инфаркта не довели. ну нахер этих немцев, больше на них не ставлю. как они вообще чм выиграли - загадка.
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Император 1
1781993166
Поздравляю с победой, Ундав отлично сыграл, надеюсь, Кот пройдёт дальше
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ScarlettOgusania
1782018856
до 68 минуты ничто не предвещало, что немчура выиграет, более того, игроки Кот Дивуара имели много моментов забить гол, не забиваешь ты, забивают тебе... удачи в чемпионате...🙂
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Красногорск_Фан
1782023349
Отличная была игра. Слоновокостинцы не боялись соперника и методично гнули свою линию. 3 минуты до ничьей не хватило. надеюсь пройдут тоже в следующий раунд.
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Айболид
1782025997
не.ры из европы победили не.ров из Африки .
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Давид59
1782026352
Кот -д'ивуар - классная команда! Даю прогноз: они далеко пройдут.
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bashnat013
1782035283
Кот д ивуар чемпион !Все равно
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raritet
1782041055
Реально ничейная игра. Просто " колхозники" очень расслабленно подошли к игре с чемпионами мира ...
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