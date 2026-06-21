ЧМ-2026. Германия добилась волевой победы над Кот-д'Ивуаром (2:1) и досрочно вышла в плей-офф

Сборная Германии во 2-м туре группового этапа чемпионата мира-2026 победила ивуарийцев. Последние забили первыми.

Голы забили Франк Кессье и Дениз Ундав (дубль).

Немцы досрочно выходят в плей-офф. Ивуарийцы остаются на втором месте в группе.

Победная серия Германии достигла 11 матчей. У ивуарийцев прервалась пятиматчевая победная серия.

Команды сыграли между собой впервые с 2009 года.

Матч прошел в Торонто.