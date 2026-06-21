ЧМ-2026. Германия добилась волевой победы над Кот-д'Ивуаром (2:1) и досрочно вышла в плей-офф

Сборная Германии во 2-м туре группового этапа чемпионата мира-2026 победила ивуарийцев. Последние забили первыми.
Голы забили Франк Кессье и Дениз Ундав (дубль).
Немцы досрочно выходят в плей-офф. Ивуарийцы остаются на втором месте в группе.
Победная серия Германии достигла 11 матчей. У ивуарийцев прервалась пятиматчевая победная серия.
Команды сыграли между собой впервые с 2009 года.
Матч прошел в Торонто.
Чемпионат мира. Группа E. 2 тур
Германия - Кот-д'Ивуар - 2:1 (0:1) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Ф. Кессье, 30; 1:1 - Д. Ундав, 68; 2:1 - Д. Ундав, 90+4.
Источник: «Бомбардир»