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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Германия - Кот-д'Ивуар
Германия - Кот-д'Ивуар: обзор матча 20 июня 2026
Германия
20.06.2026, суббота, 23:00
Чемпионат мира, группа E, 2 тур
2 : 1
Завершен
Кот-д'Ивуар
68'
Д. Ундав
90+4'
Д. Ундав
30'
Ф. Кессье
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Германия - Кот-д'Ивуар
Завершен
ГОЛ! 2:1!
Дениз Ундав
Пас отдал
Феликс Нмеча
90'
+4
90'
+6'
Замена
Леон Горецка
️️️️➡️️
Кай Хаверц
85'
85'
Замена
Николя Пепе
️️️️➡️️
Ян Диоманде
82'
Замена
Гела Дуэ
️️️️➡️️
Уилфрид Синго
81'
Травма
Уилфрид Синго
75'
Замена
Секо Фофана
️️️️➡️️
Ибраим Сангаре
75'
Замена
Симон Адингра
️️️️➡️️
Амад Диалло
75'
Замена
Эванн Гессан
️️️️➡️️
Анже-Йоан Бонни
ГОЛ! 1:1!
Дениз Ундав
Пас отдал
Надим Амири
68'
Замена
Дениз Ундав
️️️️➡️️
Александар Павлович
60'
Замена
Надим Амири
️️️️➡️️
Джамал Мусиала
60'
Замена
Джейми Левелинг
️️️️➡️️
Лерой Сане
60'
Травма
Нико Шлоттербек
45'
45'
+7'
30'
ГОЛ! 0:1!
Франк Кессье
Показать весь матч
Live: Германия - Кот-д'Ивуар
Поле
Текстовая версия
90'
Матч окончен! Счет 2:1.
98'
2-й тайм окончен. Счет 2:1.
90+4'
Гол! 2:1! Забил Дениз Ундав (Germany). Проникающий пас сделал Феликс Нмеча.
90+3'
Флориан Вирц (Germany) заработал штрафной на левом фланге.
90+3'
Правила нарушил Гела Дуэ (Cote d'Ivoire).
91+1'
Сколько минут добавил судья? 6.
90+1'
Надим Амири (Germany) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Яхья Фофана (Cote d'Ivoire). Пас отдал Дениз Ундав.
89'
Натаниэль Браун (Germany) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Яхья Фофана (Cote d'Ivoire). Пас отдал Флориан Вирц.
87'
Феликс Нмеча (Germany) заработал штрафной на своей половине поля.
87'
Правила нарушил Эванн Гессан (Cote d'Ivoire).
86'
Дениз Ундав (Germany) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Яхья Фофана (Cote d'Ivoire). Пас отдал Йозуа Киммих.
85'
Замена у команды Germany. Кай Хаверц ушел, Леон Горецка вышел.
85'
Замена у команды Cote d'Ivoire. Ян Диоманде ушел, Николя Пепе вышел.
84'
Удар заблокирован. Бил Секо Фофана (Cote d'Ivoire). Ассистент - Симон Адингра.
83'
Джонатан Та отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Cote d'Ivoire.
82'
Замена у команды Cote d'Ivoire. Уилфрид Синго ушел, Гела Дуэ вышел.
82'
Правила нарушил Флориан Вирц (Germany).
82'
Ян Диоманде (Cote d'Ivoire) заработал штрафной на правом фланге.
81'
Пауза в матче. Проблемы у команды Germany.
80'
Пауза в матче. Травму получил Уилфрид Синго (Cote d'Ivoire).
79'
Правила нарушил Феликс Нмеча (Germany).
79'
Кристи Инao Улаи (Cote d'Ivoire) заработал штрафной на своей половине поля.
75'
Замена у команды Cote d'Ivoire. Амад Диалло ушел, Симон Адингра вышел.
75'
Замена у команды Cote d'Ivoire. Ибраим Сангаре ушел, Секо Фофана вышел.
75'
Замена у команды Cote d'Ivoire. Анже-Йоан Бонни ушел, Эванн Гессан вышел.
75'
Замена у команды Cote d'Ivoire. Анже-Йоан Бонни ушел, Эванн Гессан вышел.
68'
Гол! 1:1! Забил Дениз Ундав (Germany). Ассистент - Надим Амири (длинная передача).
67'
Правила нарушил Дениз Ундав (Germany).
63'
Момент не реализован! Кай Хаверц (Germany). Навешивал Йозуа Киммих с углового.
63'
Уилфрид Синго отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Germany.
61'
Момент не реализован! Джейми Левелинг (Germany). Пас отдал Дениз Ундав.
60'
Замена у команды Germany. Александар Павлович ушел, Надим Амири вышел.
60'
Замена у команды Germany. Джамал Мусиала ушел, Дениз Ундав вышел.
60'
Замена у команды Germany. Лерой Сане ушел, Джейми Левелинг вышел.
59'
Амад Диалло отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Germany.
58'
Джонатан Та (Germany) заработал штрафной на своей половине поля.
58'
Правила нарушил Анже-Йоан Бонни (Cote d'Ivoire).
57'
Момент не реализован! Антонио Рюдигер (Germany). Пас отдал Джонатан Та.
56'
Момент не реализован! Ян Диоманде (Cote d'Ivoire).
55'
Александар Павлович (Germany) заработал штрафной на своей половине поля.
55'
Правила нарушил Ян Диоманде (Cote d'Ivoire).
54'
Феликс Нмеча отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Cote d'Ivoire.
51'
Момент не реализован! Кристи Инao Улаи (Cote d'Ivoire). Пас после быстрого прохода сделал Амад Диалло.
50'
Удар заблокирован. Бил Франк Кессье (Cote d'Ivoire). Ассистент - Амад Диалло.
46'
Удар заблокирован. Бил Конан (Cote d'Ivoire). Ассистент - Кристи Инao Улаи .
45'
Замена у команды Germany. Нико Шлоттербек ушел, Антонио Рюдигер вышел.
45'
2-й тайм стартовал.
53'
1-й тайм окончен. Счет 0:1.
45+7'
Флориан Вирц (Germany) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Яхья Фофана (Cote d'Ivoire). Пас отдал Феликс Нмеча.
45+4'
Нико Шлоттербек отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Cote d'Ivoire.
45+2'
Удар заблокирован. Бил Феликс Нмеча (Germany).
45+1'
Эммануэль Агбаду отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Germany.
46+1'
Сколько минут добавил судья? 7.
42'
Удар заблокирован. Бил Джамал Мусиала (Germany).
41'
Конан отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Germany.
41'
Удар заблокирован. Бил Флориан Вирц (Germany). Ассистент - Джамал Мусиала.
40'
Правила нарушил Франк Кессье (Cote d'Ivoire).
39'
Правила нарушил Джамал Мусиала (Germany).
39'
Одилон Коссуну (Cote d'Ivoire) заработал штрафной на своей половине поля.
38'
Анже-Йоан Бонни (Cote d'Ivoire) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Мануэль Нойер (Germany). Пас отдал Ян Диоманде.
37'
Кристи Инao Улаи (Cote d'Ivoire) сыграл рукой.
30'
Гол! 0:1! Забил Франк Кессье (Cote d'Ivoire).
30'
Удар заблокирован. Бил Амад Диалло (Cote d'Ivoire). Длинный пас делал Ян Диоманде.
22'
Пауза в матче. Травму получил Яхья Фофана (Cote d'Ivoire).
21'
Правила нарушил Александар Павлович (Germany).
21'
Яхья Фофана (Cote d'Ivoire) заработал штрафной на своей половине поля.
21'
Ибраим Сангаре отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Germany.
21'
Удар заблокирован. Бил Феликс Нмеча (Germany). Ассистент - Нико Шлоттербек.
18'
Момент не реализован! Джамал Мусиала (Germany). Пас отдал Александар Павлович.
15'
Пауза окончена. Матч продолжается.
14'
Пауза в матче. Травму получил Нико Шлоттербек (Germany).
12'
Удар заблокирован. Бил Уилфрид Синго (Cote d'Ivoire).
11'
Джамал Мусиала (Germany) заработал штрафной в атаке.
11'
Правила нарушил Уилфрид Синго (Cote d'Ivoire).
10'
Кай Хаверц (Germany) пробил головой по воротам. Сейв сделал Яхья Фофана (Cote d'Ivoire). Длинный пас делал Йозуа Киммих.
4'
Франк Кессье (Cote d'Ivoire) в офсайде.
1'
Момент не реализован! Кай Хаверц (Germany). Пас отдал Флориан Вирц.
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
18
Натаниэль Браун
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
15
Нико Шлоттербек
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
5
Александар Павлович
ОП
10
Джамал Мусиала
АП
17
Флориан Вирц
АП
23
Феликс Нмеча
АП
19
Лерой Сане
ПВ
7
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Кот-д'Ивуар
1
Яхья Фофана
ВР
3
Конан
ЛЗ
7
Одилон Коссуну
ЦЗ
20
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
5
Уилфрид Синго
ПЗ
18
Ибраим Сангаре
ОП
8
Франк Кессье
ЦП
26
Кристи Инao Улаи
ЦП
15
Амад Диалло
ПВ
11
Ян Диоманде
ЦФ
9
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
Главный тренер
Эмерса Фаэ
Германия
21
Александр Нюбель
ВР
12
Оливер Бауманн
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
24
Малик Тиав
ЦЗ
16
Ангело Штиллер
ОП
25
Ассан Уэдраого
ЦП
20
Надим Амири
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
8
Леон Горецка
ЦП
9
Джейми Левелинг
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
11
Ник Вольтемаде
ЦФ
26
Дениз Ундав
ЦФ
Кот-д'Ивуар
23
Альбан Лафон
ВР
16
Мохамед Коне
ВР
13
Кристофер Опери
ЛЗ
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
21
Эван Н'Дика
ЦЗ
17
Гела Дуэ
ПЗ
4
Жан Мишель Сери
ЦП
6
Секо Фофана
ЦП
25
Парфе Гуягон
АП
10
Симон Адингра
ЛВ
24
Базумана Туре
ЛФ
14
Умар Диаките
ЦФ
12
Элье Ваи
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
22
Эванн Гессан
ЦФ
3-2-3-2
1
Нойер
18
Браун
15
Шлоттербек
4
Та
6
Киммих
5
Павлович
17
Вирц
23
Нмеча
19
Сане
7
Хаверц
10
Мусиала
4-1-2-1-2
1
Фофана
5
Синго
7
Коссуну
20
Агбаду
3
Конан
18
Сангаре
8
Кессье
26
Улаи
15
Диалло
9
Бонни
11
Диоманде
10
Мусиала
20
Амири
20
Амири
10
Мусиала
7
Хаверц
8
Горецка
8
Горецка
7
Хаверц
19
Сане
9
Левелинг
9
Левелинг
19
Сане
5
Павлович
26
Ундав
26
Ундав
5
Павлович
5
Синго
17
Дуэ
17
Дуэ
5
Синго
18
Сангаре
6
Фофана
6
Фофана
18
Сангаре
15
Диалло
10
Адингра
10
Адингра
15
Диалло
11
Диоманде
19
Пепе
19
Пепе
11
Диоманде
9
Бонни
22
Гессан
22
Гессан
9
Бонни
Остались в запасе
Германия
Кот-д'Ивуар
21
Александр Нюбель
ВР
12
Оливер Бауманн
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
24
Малик Тиав
ЦЗ
16
Ангело Штиллер
ОП
25
Ассан Уэдраого
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
14
Максимилиан Байер
ЦФ
11
Ник Вольтемаде
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
23
Альбан Лафон
ВР
16
Мохамед Коне
ВР
13
Кристофер Опери
ЛЗ
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
21
Эван Н'Дика
ЦЗ
4
Жан Мишель Сери
ЦП
25
Парфе Гуягон
АП
24
Базумана Туре
ЛФ
14
Умар Диаките
ЦФ
12
Элье Ваи
ЦФ
Главный тренер
Эмерса Фаэ
Остались в запасе
21
Александр Нюбель
ВР
12
Оливер Бауманн
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
24
Малик Тиав
ЦЗ
16
Ангело Штиллер
ОП
25
Ассан Уэдраого
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
14
Максимилиан Байер
ЦФ
11
Ник Вольтемаде
ЦФ
Остались в запасе
23
Альбан Лафон
ВР
16
Мохамед Коне
ВР
13
Кристофер Опери
ЛЗ
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
21
Эван Н'Дика
ЦЗ
4
Жан Мишель Сери
ЦП
25
Парфе Гуягон
АП
24
Базумана Туре
ЛФ
14
Умар Диаките
ЦФ
12
Элье Ваи
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Эмерса Фаэ
Статистика матча Германия - Кот-д'Ивуар
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
8
3
Нарушения
5
7
Офсайды
0
1
Количество передач
624
431
Сейвы
1
5
Точность передач %
88
85
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
1.89
1.22
xGP (предотвращенные голы)
0.36
0.36
Информация о матче
Главный судья:
Juan Gabriel Benitez, Paraguay
Стадион:
БМО Файлд
Посещаемость:
43036
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