Тренер Кот-д’Ивуара объяснил поражение от Норвегии

Главный тренер сборной Кот-д’Ивуара Эмерса Фаэ прокомментировал поражении от Норвегии (1:2) в матче 1/16 финала ЧМ-2026.

«Таков футбол. Моменты надо реализовывать. К сожалению, в концовке пропустили этот гол. Игроки отдали все силы и боролись до самого конца. Нам противостояла достойная команда, которая очень надежно оборонялась вплоть до финального свистка.

Это футбол высочайшего уровня, где все решают мелочи. Исход таких матчей определяется совсем небольшими нюансами. Для всех нас это был первый чемпионат мира. Мы многому научились, стали сильнее и обязательно вернемся.

Мы отдали все, что могли, и делали все возможное до самого конца. Сегодня этого оказалось недостаточно, но мы продолжим двигаться вперед», – сказал Фаэ.