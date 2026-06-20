ЧМ-2026. США победили Австралию (2:0) и вышли в плей-офф

Сборная США добилась победы и во 2-м туре чемпионата мира-2026. Команда Маурисио Почеттино победила Австралию и досрочно вышла в плей-офф.

Оба гола забиты в первом тайме.

Австралия остается на втором месте в группе. У команды одна победа в последних четырех встречах.

Команды провели первый очный официальный матч в этом веке.

В другом матче группы сыграют Турция и Парагвай в 6:00 по московскому времени.