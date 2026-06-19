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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
США - Австралия
США - Австралия: обзор матча 19 июня 2026
США
19.06.2026, пятница, 22:00
Чемпионат мира, группа D, 2 тур
2 : 0
Завершен
Австралия
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол США - Австралия
Завершен
Желтая карточка
Крис Ричардс
(фол)
90'
+3
Замена
Хаджи Райт
️️️️➡️️
Фоларин Балогун
90'
Замена
Джованни Рейна
️️️️➡️️
Уэстон МакКенни
90'
90'
+6'
89'
Желтая карточка
Джейкоб Итальяно
Желтая карточка
Фоларин Балогун
89'
88'
Желтая карточка
Гарри Суттар
Замена
Джо Скалли
️️️️➡️️
Серджино Дест
80'
Замена
Остон Трасти
️️️️➡️️
Энтони Робинсон
80'
78'
Замена
Джексон Ирвин
️️️️➡️️
Пол Окон-Энгстлер
Замена
Себастьян Берхальтер
️️️️➡️️
Рикардо Пепи
74'
61'
Замена
Кристиан Вольпато
️️️️➡️️
Мэтью Леки
60'
Травма
Мэтью Леки
Желтая карточка
Энтони Робинсон
(фол)
56'
46'
Замена
Джейсон Гериа
️️️️➡️️
Кэмерон Берджесс
46'
Замена
Конор Меткалф
️️️️➡️️
Нишан Велупиллай
46'
Замена
Нестори Иранкунда
️️️️➡️️
Мохамед Туре
Гол отменен
Алекс Фримен
45'
45'
+7'
32'
Желтая карточка
Алессандро Циркати
(фол)
16'
Желтая карточка
Джордан Бос
(фол)
Показать весь матч
Live: США - Австралия
Поле
Текстовая версия
90'
Матч окончен! Счет 2:0.
99'
2-й тайм окончен. Счет 2:0.
90+7'
Хаджи Райт (USA) в офсайде.
90+6'
Замена у команды USA. Уэстон МакКенни ушел, Джованни Рейна вышел.
90+6'
Замена у команды USA. Фоларин Балогун ушел, Хаджи Райт вышел.
90+4'
Пауза в матче. Проблемы у команды Australia.
90+3'
Крис Ричардс (USA) получил желтую карточку за фол.
90+3'
Нестори Иранкунда (Australia) заработал штрафной на левом фланге.
91+1'
Сколько минут добавил судья? 6.
90'
Джейсон Гериа отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст USA.
89'
Джо Скалли (USA) заработал штрафной в атаке.
89'
Джейкоб Итальяно (Australia) получил желтую карточку.
89'
Фоларин Балогун (USA) получил желтую карточку.
88'
Гарри Суттар (Australia) получил желтую карточку.
88'
Малик Тилльман (USA) заработал штрафной на левом фланге.
87'
Момент не реализован! Алессандро Циркати (Australia).
86'
Гарри Суттар (Australia) заработал штрафной на своей половине поля.
85'
Крис Ричардс (USA) заработал штрафной на своей половине поля.
84'
Крис Ричардс отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Australia.
80'
Замена у команды USA. Энтони Робинсон ушел, Остон Трасти вышел.
80'
Замена у команды USA. Серджино Дест ушел, Джо Скалли вышел.
80'
Алекс Фримен (USA) заработал штрафной на своей половине поля.
79'
Фоларин Балогун отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Australia.
78'
Замена у команды Australia. Пол Окон-Энгстлер ушел, Джексон Ирвин вышел.
75'
Фоларин Балогун (USA) заработал штрафной на своей половине поля.
75'
Правила нарушил Джейсон Гериа (Australia).
74'
Замена у команды USA. Рикардо Пепи ушел, Себастьян Берхальтер вышел.
73'
Тим Рим (USA) заработал штрафной на своей половине поля.
73'
Правила нарушил Нестори Иранкунда (Australia).
71'
Правила нарушил Тайлер Адамс (USA).
71'
Кристиан Вольпато (Australia) заработал штрафной на своей половине поля.
65'
Конор Меткалф (Australia) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Мэтт Фриз (USA). Пас отдал Кристиан Вольпато.
62'
Момент не реализован! Кристиан Вольпато (Australia). Пас после быстрого прохода сделал Нестори Иранкунда.
61'
Замена у команды Australia. Мэтью Леки ушел, Кристиан Вольпато вышел.
60'
Пауза в матче. Травму получил Мэтью Леки (Australia).
56'
Энтони Робинсон (USA) получил желтую карточку за фол.
56'
Мэтью Леки (Australia) заработал штрафной в атаке.
56'
Мэтью Леки (Australia) заработал штрафной в атаке.
54'
Пауза в матче. Травму получил Фоларин Балогун (USA).
54'
Пауза в матче. Травму получил Фоларин Балогун (USA).
54'
Пауза в матче. Травму получил Алессандро Циркати (Australia).
53'
Конор Меткалф отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст USA.
51'
Удар заблокирован. Бил Фоларин Балогун (USA). Ассистент - Тайлер Адамс.
48'
Фоларин Балогун (USA) заработал штрафной в атаке.
48'
Правила нарушил Гарри Суттар (Australia).
45'
2-й тайм стартовал.
45'
Замена у команды Australia. Мохамед Туре ушел, Нестори Иранкунда вышел.
45'
Замена у команды Australia. Нишан Велупиллай ушел, Конор Меткалф вышел.
45'
Замена у команды Australia. Кэмерон Берджесс ушел, Джейсон Гериа вышел.
45+8'
1-й тайм окончен. Счет 2:0.
45+7'
Серджино Дест (USA) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Патрик Бич (Australia). Пас отдал Алекс Фримен.
45+4'
Джордан Бос (Australia) сыграл рукой.
45+4'
Джордан Бос (Australia) сыграл рукой.
45+4'
Правила нарушил Алекс Фримен (USA).
45+4'
Джордан Бос (Australia) заработал штрафной на своей половине поля.
45+3'
Пол Окон-Энгстлер (Australia) заработал штрафной на своей половине поля.
45+2'
Алессандро Циркати отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст USA.
47'
Сколько минут добавил судья? 7.
45+2'
Правила нарушил Рикардо Пепи (USA).
45+2'
Алессандро Циркати (Australia) заработал штрафной на своей половине поля.
45'
Решение ВАР: гол команды засчитан! Забил Алекс Фримен.
43'
Гол! 2:0! Забил Алекс Фримен (USA).
43'
Удар заблокирован. Бил Серджино Дест (USA). Ассистент - Энтони Робинсон.
43'
Малик Тилльман (USA) заработал штрафной на правом фланге.
43'
Малик Тилльман (USA) заработал штрафной на правом фланге.
38'
Пауза в матче. Травму получил Алекс Фримен (USA).
38'
Пауза в матче. Травму получил Пол Окон-Энгстлер (Australia).
38'
Момент не реализован! Рикардо Пепи (USA). Длинный пас отдал Серджино Дест.
34'
Серджино Дест (USA) заработал штрафной в атаке.
34'
Правила нарушил Пол Окон-Энгстлер (Australia).
33'
Правила нарушил Крис Ричардс (USA).
32'
Алессандро Циркати (Australia) получил желтую карточку за фол.
32'
Малик Тилльман (USA) заработал штрафной в атаке.
32'
Правила нарушил Алессандро Циркати (Australia).
31'
Джейкоб Итальяно отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст USA.
27'
Пауза окончена. Матч продолжается.
24'
Мэтт Фриз (USA) заработал штрафной на своей половине поля.
24'
Правила нарушил Мохамед Туре (Australia).
24'
Уэстон МакКенни отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Australia.
23'
Алекс Фримен отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Australia.
22'
Удар заблокирован. Бил Фоларин Балогун (USA). Ассистент - Уэстон МакКенни.
17'
Момент не реализован! Weston Mckennie (USA). Пас отдал Malik Tillman.
16'
Джордан Бос (Australia) получил желтую карточку за фол.
16'
Weston Mckennie (USA) заработал штрафной на правом фланге.
16'
Правила нарушил Jordan Bos (Australia).
16'
Правила нарушил Нишан Велупиллай (Australia).
15'
Уэстон МакКенни (USA) сыграл рукой.
15'
Удар заблокирован. Бил Уэстон МакКенни (USA). Длинный пас делал Малик Тилльман.
13'
Кэмерон Берджесс отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст USA.
12'
Момент не реализован! Мэтью Леки (Australia). Пас отдал Нишан Велупиллай.
11'
Гол! 1:0! В свои ворота забил Кэмерон Берджесс (Australia).
9'
Удар заблокирован. Бил Серджино Дест (USA). Ассистент - Уэстон МакКенни.
8'
Тайлер Адамс (USA) заработал штрафной на своей половине поля.
8'
Правила нарушил Мэтью Леки (Australia).
6'
Правила нарушил Фоларин Балогун (USA).
6'
Правила нарушил Фоларин Балогун (USA).
5'
Удар заблокирован. Бил Рикардо Пепи (USA). Длинный пас делал Уэстон МакКенни.
4'
Правила нарушил Уэстон МакКенни (USA).
4'
Эйден О'Нил (Australia) заработал штрафной на своей половине поля.
1'
Мохамед Туре (Australia) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Matt Freese (USA).
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
США
24
Мэтт Фриз
ВР
5
Энтони Робинсон
ЛЗ
3
Крис Ричардс
ЦЗ
13
Тим Рим
(К)
ЦЗ
2
Серджино Дест
ПЗ
16
Алекс Фримен
ПАЗ
4
Тайлер Адамс
ОП
8
Уэстон МакКенни
ЦП
17
Малик Тилльман
АП
20
Фоларин Балогун
ЦФ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Австралия
18
Патрик Бич
ВР
5
Джордан Бос
ЛЗ
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
19
Гарри Суттар
(К)
ЦЗ
21
Кэмерон Берджесс
ЦЗ
4
Джейкоб Итальяно
ПЗ
24
Пол Окон-Энгстлер
ОП
13
Эйден О'Нил
ЦП
7
Мэтью Леки
ПВ
23
Нишан Велупиллай
ЛФ
9
Мохамед Туре
ЦФ
Главный тренер
Тони Попович
США
25
Крис Брейди
ВР
1
Мэтт Тернер
ВР
6
Остон Трасти
ЦЗ
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
22
Марк МакКензи
ЦЗ
23
Джо Скалли
ПЗ
14
Себастьян Берхальтер
ЦП
15
Кристиан Рольдан
ЦП
7
Джованни Рейна
АП
11
Бренден Ааронсон
АП
18
Макс Арфстен
ЛФ
19
Хаджи Райт
ЦФ
21
Тимоти Веа
ЦФ
26
Алекс Цендеяш
РФ
Австралия
12
Пол Иццо
ВР
1
Мэтью Райан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
2
Милош Дегенек
ЦЗ
25
Лукас Херрингтон
ЦЗ
6
Джейсон Гериа
ПЗ
8
Конор Меткалф
ОП
15
Кай Труин
ОП
14
Кэмерон Девлин
ОП
22
Джексон Ирвин
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
20
Кристиан Вольпато
АП
10
Айдин Хрустич
АП
17
Нестори Иранкунда
ЛВ
26
Тете Йенги
ЦФ
4-2-1-1-2
24
Фриз
5
Робинсон
3
Ричардс
13
Рим
2
Дест
4
Адамс
16
Фримен
8
МакКенни
17
Тилльман
9
Пепи
20
Балогун
3-3-1-1-2
18
Бич
3
Циркати
19
Суттар
21
Берджесс
4
Итальяно
24
Окон-Энгстлер
5
Бос
13
О'Нил
7
Леки
9
Туре
23
Велупиллай
5
Робинсон
6
Трасти
6
Трасти
5
Робинсон
2
Дест
23
Скалли
23
Скалли
2
Дест
9
Пепи
14
Берхальтер
14
Берхальтер
9
Пепи
8
МакКенни
7
Рейна
7
Рейна
8
МакКенни
20
Балогун
19
Райт
19
Райт
20
Балогун
21
Берджесс
6
Гериа
6
Гериа
21
Берджесс
23
Велупиллай
8
Меткалф
8
Меткалф
23
Велупиллай
24
Окон-Энгстлер
22
Ирвин
22
Ирвин
24
Окон-Энгстлер
7
Леки
20
Вольпато
20
Вольпато
7
Леки
9
Туре
17
Иранкунда
17
Иранкунда
9
Туре
Остались в запасе
США
Австралия
25
Крис Брейди
ВР
1
Мэтт Тернер
ВР
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
22
Марк МакКензи
ЦЗ
15
Кристиан Рольдан
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
18
Макс Арфстен
ЛФ
21
Тимоти Веа
ЦФ
26
Алекс Цендеяш
РФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
12
Пол Иццо
ВР
1
Мэтью Райан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
2
Милош Дегенек
ЦЗ
25
Лукас Херрингтон
ЦЗ
15
Кай Труин
ОП
14
Кэмерон Девлин
ОП
11
Авер Мабиль
ЦП
10
Айдин Хрустич
АП
26
Тете Йенги
ЦФ
Главный тренер
Тони Попович
Остались в запасе
25
Крис Брейди
ВР
1
Мэтт Тернер
ВР
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
22
Марк МакКензи
ЦЗ
15
Кристиан Рольдан
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
18
Макс Арфстен
ЛФ
21
Тимоти Веа
ЦФ
26
Алекс Цендеяш
РФ
Остались в запасе
12
Пол Иццо
ВР
1
Мэтью Райан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
2
Милош Дегенек
ЦЗ
25
Лукас Херрингтон
ЦЗ
15
Кай Труин
ОП
14
Кэмерон Девлин
ОП
11
Авер Мабиль
ЦП
10
Айдин Хрустич
АП
26
Тете Йенги
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Тони Попович
Статистика матча США - Австралия
3
4
Всего ударов по воротам
10
5
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
ВАР
1
0
Угловые удары
7
4
Нарушения
12
16
Офсайды
1
0
Количество передач
523
310
Сейвы
2
1
Точность передач %
84
70
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
1.08
0.35
xGP (предотвращенные голы)
-0.69
-0.69
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Люмен Филд
Посещаемость:
66925
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