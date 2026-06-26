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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Парагвай - Австралия
Парагвай - Австралия: обзор матча 26 июня 2026
Парагвай
26.06.2026, пятница, 05:00
Чемпионат мира, группа D, 3 тур
0 : 0
Завершен
Австралия
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Парагвай - Австралия
Завершен
Замена
Дамиан Бобадилья
️️️️➡️️
Диего Гомес
90'
Замена
Хуниор Алонсо
️️️️➡️️
Матиас Галарса
90'
90'
+5'
84'
Замена
Пол Окон-Энгстлер
️️️️➡️️
Джексон Ирвин
84'
Замена
Тете Йенги
️️️️➡️️
Нестори Иранкунда
Замена
Хосе Канале
️️️️➡️️
Омар Альдрете
84'
Травма
Омар Альдрете
83'
Желтая карточка
Диего Гомес
(фол)
77'
Замена
Алекс Арсе
️️️️➡️️
Габриэль Авалос
67'
58'
Замена
Айдин Хрустич
️️️️➡️️
Кристиан Вольпато
46'
Желтая карточка
Джексон Ирвин
(фол)
Замена
Маурисио
️️️️➡️️
Александро Майдана
46'
45'
+6'
Показать весь матч
Live: Парагвай - Австралия
Поле
Текстовая версия
90'
Матч окончен! Счет 0:0.
90+6'
2-й тайм окончен. Счет 0:0.
90+4'
Правила нарушил Хуниор Алонсо (Paraguay).
90+3'
Tete Yengi (Australia) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Orlando Gill (Paraguay). Пас отдал Ajdin Hrustic.
90+3'
Mauricio (Paraguay) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Патрик Бич (Australia). Пас отдал Alex Arce.
90+2'
Замена у команды Paraguay. Матиас Галарса ушел, Хуниор Алонсо вышел.
90+2'
Замена у команды Paraguay. Диего Гомес ушел, Damian Bobadilla вышел.
90'
Сколько минут добавил судья? 5.
90'
Момент не реализован! Джордан Бос (Australia). Пас отдал Эйден О`Нил.
84'
Замена у команды Australia. Nestory Irankunda ушел, Tete Yengi вышел.
84'
Замена у команды Australia. Jackson Irvine ушел, Пол Окон-Энгстлер вышел.
84'
Замена у команды Paraguay. Омар Альдрете ушел, Jose Canale вышел.
83'
Пауза в матче. Травму получил Orlando Gill (Paraguay).
83'
Джордан Бос (Australia) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Orlando Gill (Paraguay). Пас отдал Ajdin Hrustic.
82'
Момент не реализован! Хулио Энкисо (Paraguay). Пас отдал Диего Гомес.
82'
Удар заблокирован. Бил Хулио Энкисо (Paraguay). Ассистент - Матиас Галарса.
77'
Диего Гомес (Paraguay) получил желтую карточку за фол.
77'
Джордан Бос (Australia) заработал штрафной на правом фланге.
76'
Джордан Бос (Australia) заработал штрафной в атаке.
76'
Правила нарушил Матиас Галарса (Paraguay).
68'
Пауза в матче. Травму получил Омар Альдрете (Paraguay).
67'
Замена у команды Paraguay. Gabriel Avalos ушел, Alex Arce вышел.
63'
Jackson Irvine (Australia) заработал штрафной на своей половине поля.
63'
Правила нарушил Mauricio (Paraguay).
61'
Правила нарушил Nestory Irankunda (Australia).
61'
Омар Альдрете (Paraguay) заработал штрафной на своей половине поля.
61'
Удар заблокирован. Бил Ajdin Hrustic (Australia). Ассистент - Эйден О`Нил.
60'
Удар заблокирован. Бил Nestory Irankunda (Australia).
59'
Момент не реализован! Nestory Irankunda (Australia). Пас отдал Джордан Бос.
58'
Замена у команды Australia. Cristian Volpato ушел, Ajdin Hrustic вышел.
54'
Патрик Бич отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Paraguay.
50'
Mauricio (Paraguay) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Патрик Бич (Australia). Пас отдал Андрес Кубас.
48'
Момент не реализован! Андрес Кубас (Paraguay).
46'
Jackson Irvine (Australia) получил желтую карточку за фол.
46'
Правила нарушил Jackson Irvine (Australia).
46'
Хулио Энкисо (Paraguay) заработал штрафной на своей половине поля.
46'
Момент не реализован! Хуан Хосе Касерес (Paraguay).
45'
2-й тайм стартовал.
45'
Замена у команды Paraguay. Alexandro Maidana ушел, Mauricio вышел.
45+7'
1-й тайм окончен. Счет 0:0.
45+6'
Правила нарушил Cristian Volpato (Australia).
45+6'
Андрес Кубас (Paraguay) заработал штрафной на своей половине поля.
45+3'
Момент не реализован! Jackson Irvine (Australia). Длинный пас отдал Джордан Бос.
45+2'
Cristian Volpato (Australia) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Orlando Gill (Paraguay). Пас отдал Джордан Бос.
45'
Сколько минут добавил судья? 6.
44'
Aziz Behich (Australia) заработал штрафной на своей половине поля.
44'
Правила нарушил Диего Гомес (Paraguay).
38'
Момент не реализован! Gabriel Avalos (Paraguay). Пас отдал Диего Гомес.
36'
Джордан Бос (Australia) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Orlando Gill (Paraguay). Пас отдал Cristian Volpato.
35'
Алессандро Циркати (Australia) заработал штрафной в атаке.
35'
Правила нарушил Хулио Энкисо (Paraguay).
33'
Aziz Behich (Australia) заработал штрафной на левом фланге.
28'
Пауза в матче. Травму получил Connor Metcalfe (Australia).
26'
Пауза окончена. Матч продолжается.
23'
Удар заблокирован. Бил Connor Metcalfe (Australia). Ассистент - Cristian Volpato.
19'
Alexandro Maidana отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Australia.
19'
Эйден О`Нил (Australia) заработал штрафной на своей половине поля.
19'
Правила нарушил Хуан Хосе Касерес (Paraguay).
17'
Правила нарушил Lucas Herrington (Australia).
17'
Диего Гомес (Paraguay) заработал штрафной на своей половине поля.
15'
Nestory Irankunda (Australia) заработал штрафной в атаке.
15'
Правила нарушил Андрес Кубас (Paraguay).
12'
Правила нарушил Алессандро Циркати (Australia).
12'
Gabriel Avalos (Paraguay) заработал штрафной на своей половине поля.
10'
Момент не реализован! Эйден О`Нил (Australia). Пас отдал Connor Metcalfe.
8'
Матиас Галарса отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Australia.
6'
Правила нарушил Джордан Бос (Australia).
6'
Хулио Энкисо (Paraguay) заработал штрафной в атаке.
4'
Orlando Gill отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Australia.
4'
Jackson Irvine (Australia) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Orlando Gill (Paraguay). Длинный пас делал Cristian Volpato.
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парагвай
12
Орландо Гилл
ВР
26
Александро Майдана
ЛЗ
3
Омар Альдрете
ЦЗ
15
Густаво Гомес
(К)
ЦЗ
2
Густаво Веласкес
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
14
Адриан Кубас
ОП
8
Диего Гомес
ЦП
23
Матиас Галарса
ЦП
19
Хулио Энкисо
ПВ
21
Габриэль Авалос
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альфаро
Австралия
18
Патрик Бич
ВР
5
Джордан Бос
ЛЗ
16
Азиз Бехич
ЛЗ
25
Лукас Херрингтон
ЦЗ
19
Гарри Суттар
(К)
ЦЗ
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
8
Конор Меткалф
ОП
13
Эйден О'Нил
ЦП
22
Джексон Ирвин
ЦП
20
Кристиан Вольпато
АП
17
Нестори Иранкунда
ЛВ
Главный тренер
Тони Попович
Парагвай
22
Гастон Ольвейра
ВР
1
Роберто Фернандес
ВР
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
13
Хосе Канале
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
16
Дамиан Бобадилья
ЦП
20
Брайан Охеда
ЦП
11
Маурисио
АП
17
Каку
АП
24
Густаво Кабальеро
ЛВ
7
Рамон Соса
ЛВ
25
Исидро Питта
ЦФ
18
Алекс Арсе
ЦФ
9
Антонио Санабрия
ЦФ
Австралия
1
Мэтью Райан
ВР
12
Пол Иццо
ВР
2
Милош Дегенек
ЦЗ
21
Кэмерон Берджесс
ЦЗ
6
Джейсон Гериа
ПЗ
14
Кэмерон Девлин
ОП
15
Кай Труин
ОП
24
Пол Окон-Энгстлер
ОП
11
Авер Мабиль
ЦП
10
Айдин Хрустич
АП
23
Нишан Велупиллай
ЛФ
26
Тете Йенги
ЦФ
9
Мохамед Туре
ЦФ
3-3-2-1-1
12
Гилл
3
Альдрете
15
Гомес
2
Веласкес
26
Майдана
14
Кубас
4
Касерес
8
Гомес
23
Галарса
19
Энкисо
21
Авалос
3-3-2-2
18
Бич
25
Херрингтон
19
Суттар
3
Циркати
5
Бос
8
Меткалф
16
Бехич
13
О'Нил
22
Ирвин
20
Вольпато
17
Иранкунда
3
Альдрете
13
Канале
13
Канале
3
Альдрете
23
Галарса
6
Алонсо
6
Алонсо
23
Галарса
8
Гомес
16
Бобадилья
16
Бобадилья
8
Гомес
26
Майдана
11
Маурисио
11
Маурисио
26
Майдана
21
Авалос
18
Арсе
18
Арсе
21
Авалос
22
Ирвин
24
Окон-Энгстлер
24
Окон-Энгстлер
22
Ирвин
20
Вольпато
10
Хрустич
10
Хрустич
20
Вольпато
17
Иранкунда
26
Йенги
26
Йенги
17
Иранкунда
Остались в запасе
Парагвай
Австралия
22
Гастон Ольвейра
ВР
1
Роберто Фернандес
ВР
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
20
Брайан Охеда
ЦП
17
Каку
АП
24
Густаво Кабальеро
ЛВ
7
Рамон Соса
ЛВ
25
Исидро Питта
ЦФ
9
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альфаро
1
Мэтью Райан
ВР
12
Пол Иццо
ВР
2
Милош Дегенек
ЦЗ
21
Кэмерон Берджесс
ЦЗ
6
Джейсон Гериа
ПЗ
14
Кэмерон Девлин
ОП
15
Кай Труин
ОП
11
Авер Мабиль
ЦП
23
Нишан Велупиллай
ЛФ
9
Мохамед Туре
ЦФ
Главный тренер
Тони Попович
Остались в запасе
22
Гастон Ольвейра
ВР
1
Роберто Фернандес
ВР
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
20
Брайан Охеда
ЦП
17
Каку
АП
24
Густаво Кабальеро
ЛВ
7
Рамон Соса
ЛВ
25
Исидро Питта
ЦФ
9
Антонио Санабрия
ЦФ
Остались в запасе
1
Мэтью Райан
ВР
12
Пол Иццо
ВР
2
Милош Дегенек
ЦЗ
21
Кэмерон Берджесс
ЦЗ
6
Джейсон Гериа
ПЗ
14
Кэмерон Девлин
ОП
15
Кай Труин
ОП
11
Авер Мабиль
ЦП
23
Нишан Велупиллай
ЛФ
9
Мохамед Туре
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альфаро
Главный тренер
Тони Попович
Статистика матча Парагвай - Австралия
1
1
Всего ударов по воротам
7
12
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
1
3
Нарушения
9
6
Количество передач
426
537
Сейвы
5
2
Точность передач %
77
81
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
3
7
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
0.24
0.55
xGP (предотвращенные голы)
0.3
0.3
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Левайс Стэдиум
Посещаемость:
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