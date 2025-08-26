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Бразилия. Серия А
Команды
Гремио
Фабиан Бальбуэна
€ 900 тыс
Фабиан Бальбуэна
Гремио
23 августа 1991 (35)
#2 | Защитник
Парагвай
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Новости
Трансферы
«Гремио» нацелился на игрока «Краснодара»
2025.08.26 10:30
3
Фото
Экс-капитан «Динамо» нашел новый клуб
2025.07.28 08:10
Фото
«Динамо» объявило об уходе защитника
2025.05.31 19:22
«Динамо» рассматривает четырех защитников
2025.05.30 19:56
3
Стало известно, кто из игроков «Динамо» отказался ехать на матч с «Краснодаром»
2025.05.24 12:17
14
В «Динамо» определились с будущим Бальбуэны
2025.05.07 23:46
Символическая сборная 26-го тура РПЛ по версии Радимова
2025.04.29 16:16
2
Гендиректор «Динамо» высказался о продлении контрактов с двумя защитниками-легионерами
2025.04.29 12:03
Гурцкая перечислил «футболистов-трупов» в «Динамо», от которых надо избавиться
2025.04.26 13:05
2
Личка объяснил странную ситуацию с Бальбуэной
2025.04.04 13:35
1
Бубнов обвинил игрока «Динамо» в «кидке» Лички: «Надо штрафовать в таких случаях»
2025.03.28 00:46
2
Стали известны сроки возвращения Бальбуэна в состав «Динамо»
2025.03.16 16:00
Бальбуэна покинет «Динамо» летом
2025.02.26 12:39
1
Стал известен ответ «Динамо» на предложение «Васко да Гама» по Бальбуэна
2025.01.08 09:11
«Динамо» собирается оставить Бальбуэну, несмотря на интерес южноамериканских клубов
2025.01.01 20:31
Гурцкая рассказал о возможных трансферах «Динамо»
2024.12.17 11:27
1
«Динамо» не планирует продлевать контракт с капитаном
2024.12.11 17:47
2
Опубликована сборная 15-го тура РПЛ по версии WhoScored
2024.11.12 11:32
6
16 номинантов на премию «Джентльмен года»-2024
2024.10.01 14:48
5
Личка объяснил, почему Бальбуэна стал меньше играть
2024.09.24 13:37
3
Фото
Бывшая пресс-атташе «Динамо» охарактеризовала Бальбуэну в его день рождения
2024.08.23 15:01
1
Олимпиада-2024. Капитан «Динамо» принес Парагваю победу над Израилем (4:2)
2024.07.27 22:47
1
Олимпиада-2024. Сборная Украины проиграла Ираку. Парагвай Бальбуэны разгромно уступил Японии
2024.07.24 22:04
Игрок «Динамо» отказался от части зарплаты
2024.07.11 13:41
5
Личка прокомментировал отъезд капитана «Динамо» на Олимпиаду
2024.07.10 09:59
Капитан «Динамо» примет участие в Олимпиаде
2024.07.08 17:35
1
Кубок Америки. Колумбия обыграла Парагвай, у Хамеса два ассиста
2024.06.25 02:58
11 футболистов из российских клубов сыграют на Кубке Америки
2024.06.18 11:16
17
«Спартак» не стал оспаривать спорное судейское решение в дерби с «Динамо»
2024.05.03 18:59
3
Фото
Радимов потребовал опубликовать переговоры VAR после эпизода с ударом Соболева по лицу
2024.05.02 09:56
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1
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В РПЛ случилась вторая тренерская отставка за неделю
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Бубнов оценил шансы «Спартака» и «Динамо» на победу в РПЛ
13:26
Стал известен 3-й претендент на место Альбы в «Ростове»
13:17
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Экс-игрок сборной Англии может перейти в клуб РПЛ
13:08
Агент Карпукаса раскрыл, просил ли с игроком 200 миллионов у «Локомотива»
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