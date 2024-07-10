Личка прокомментировал отъезд капитана «Динамо» на Олимпиаду

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка подтвердил, что клуб отпустит капитана команды Фабиана Бальбуэну играть на Олимпийских играх.

«Фаби задал мне этот вопрос уже под конец сезона, и я решил, что как тренер позволю ему поехать на Олимпиаду. Понятно, что не я ему плачу зарплату, так что ему нужно было еще договориться с клубом, поскольку по правилам клубы не обязаны отпускать игроков на Олимпийские игры. «Динамо» поддержало мое решение, согласовало условия отъезда с игроком, и Фаби будет играть за свою сборную на этом большом турнире», – сказал Личка.