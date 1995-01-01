Сборная Парагвая по футболу

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Главная
Парагвай (мол)
Главные новости
14:28
Стало известно, кто заменит Федотова в ЦСКА
2
14:14
Федотов покинет ЦСКА и возглавит другую команду РПЛ
14:10
Он оформил дубль в финале Кубка России, а через 10 дней прибил чемпионов мира на «Стад де Франс»! Вспомним первый российский трофей в истории «Зенита»
3
13:50
«Локомотив» нацелился на форварда «Зенита»
7
13:32
Названа главная цель «Динамо» среди вратарей на трансферном рынке
2
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Все новости
13:29
«Атлетик» заменил вратаря ради статистики и проиграл
13:05
17-летний бразильский форвард, приобретенный «Реалом», получил травму и может пропустить Кубок Америки
12:47
Фото
«Арсенал» оставил только один элемент логотипа на домашней форме сезона-2024/25
12:38
«Спартак» может расторгнуть контракт с нападающим
6
12:30
На игрока «Енисея» составили протокол о мелком хулиганстве
1
12:19
Рахимов ответил на вопрос о продолжении работы в «Рубине»
12:03
Белоус назвал способ снизить число легионеров в РПЛ без лимита
17
11:50
Определились первые два участника основного этапа Лиги Европы-2024/25
11:29
Фото
Обращение Торопа к болельщикам после травмы в матче с «Зенитом»
3
11:05
Алип принес извинения Торопу
16
10:57
Мор объяснил неудачу «Спартака» окончанием конфетно-букетного периода со Слишковичем
17
10:39
Стало известно условие Тухеля для продления контракта с «Баварией»
3
10:26
«Селтик» стал чемпионом Шотландии и вышел в лиговый этап ЛЧ-2024/25
10:05
В МВД заявили о наличии телесных повреждений у одного человека в результате драки с участием игроков «Енисея»
10:00
Выход «Зенита» в суперфинал, трансферный бан «Рубина», футболистам «Енисея» грозит тюрьма и другие новости
1
09:55
Шайхутдинов прокомментировал действия Алипа в эпизоде с Торопом
32
09:44
«Енисей» выпустил заявление в связи с дракой на базе отдыха в Красноярске
3
09:33
Форвардом «Динамо» заинтересовались в Турции и Саудовской Аравии
09:23
Дзюба может сыграть с «Факелом»
8
09:00
В клубе из Санкт-Петербурга приняли решение по кандидатурам Кирьякова и Бояринцева
2
08:52
Команда Месси прервала победную серию
1
08:36
Андрей Мостовой прокомментировал столкновение Торопа и Алипа
9
08:23
Стал известен еще один клуб Первой лиги, который не сможет попасть в РПЛ
7
08:11
Селюк предложил тренера в ЦСКА: «Показал Зареме, кто кони, а кто – клячи»
5
07:55
Стали известны планы «Спартака» по Дуарте
12
00:54
Примера. Хет-трик Гризманна принес «Атлетико» победу над «Хетафе» (3:0)
1
00:19
Федотов прокомментировал вылет ЦСКА от «Зенита»
23
00:13
Лига 1. 1+1 Барколя принесли «ПСЖ» гостевую победу над «Ниццей» (2:1)
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Карлос Хара Сагьер
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