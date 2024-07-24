Олимпиада-2024. Сборная Украины проиграла Ираку. Парагвай Бальбуэны разгромно уступил Японии

Состоялись еще два матча на Олимпийских играх, который сейчас проходят в Париже.

Украина сенсационно проиграла Ираку (1:2), выигрывая по ходу поединка.Парагвай пропустил пять безответных мяча от Японии. Защитник Динамо Фабиан Бальбуэна вышел в основе южноамериканской команды и провел на поле все 90 минуте. Японцы с 25-й минуты играли в большинстве.

Олимпийские игры

Ирак – Украина 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Рыбчинский, 53; 1:1 – Хуссейн, 57; 2:1 – Али Джасим;

Япония – Парагвай 5:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Мито, 19 ; 2:0 – Мито, 63; 3:0 – Ямамото, 70; 4:0 – Фудзио, 82; 5:0 – Фудзио, 87;