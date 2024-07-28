Губерниев считает, что одну из идей открытия Олимпиады-2024 заимствовали у Москвы

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что идея активности вокруг реки была заимствована организаторами церемонии открытия Игр-2024 в Париже у Москвы.

«Кстати, мало кто помнит, но когда Москва претендовала на летние игры 2012 и проиграла, наша столица предложила блестящую концепцию Олимпийской реки!

В центре Олимпиады должна быть наша любимая Москва-река с водным транспортом, красотой и движухой! Так что, парижские активности вокруг Сены очевидно заимствовали у России и Москвы! Вот так, ребята…» – написал Губерниев.