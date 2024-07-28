Губерниев считает, что одну из идей открытия Олимпиады-2024 заимствовали у Москвы

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что идея активности вокруг реки была заимствована организаторами церемонии открытия Игр-2024 в Париже у Москвы.
«Кстати, мало кто помнит, но когда Москва претендовала на летние игры 2012 и проиграла, наша столица предложила блестящую концепцию Олимпийской реки!
В центре Олимпиады должна быть наша любимая Москва-река с водным транспортом, красотой и движухой! Так что, парижские активности вокруг Сены очевидно заимствовали у России и Москвы! Вот так, ребята…» – написал Губерниев.
- Ранее Губерниев в целом положительно оценил церемонию открытия и высказался о критиках в своем телеграм-канале: «Я вот не выложил ни одного фрагмента открытия, но в комментах их усиленно присылают оголтело-квасные… Сами смотрят, кайфуют, пишут, огрызаются, проклинают! Блин, это же классно! Движуха ядреная! Говноеды – фас, нормальным людям – поклон, уважение и моя большая симпатия!»
- Церемония Олимпийских игр-2024 состоялась 26 июля.
- Футбольный турнир на Играх стартовал 24 июля.
Источник: телеграм-канал «Реальный Губер»