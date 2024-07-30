Олимпиада-2024. Испания проиграла Египту, но прошла дальше; Узбекистан вылетел

Завершился групповой этап в квартете С на Олимпийском футбольном турнире в Париже.

В третьем туре Испания потерпела сенсационное поражение от Египта, а Узбекистан сыграл вничью с Доминиканской Республикой.

В итоге египтяне выиграли группу с 7 очками, испанцы стали вторыми. Эти две сборные вышли в 1/4 финала.

Олимпиада-2024. Группа C. 3-й тур

Испания – Египет – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Адель, 40; 0:2 – Адель, 62; 1:2 – Омородион, 90.

Доминиканская Республика – Узбекистан – 1:1

Голы: 1:0 – Нуньес (с пенальти), 51; 1:1 – Одилов, 58.

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