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Расписание матчей
Олимпиада
Доминиканская Республика (мол) - Узбекистан (мол)
Доминиканская Республика (мол) - Узбекистан (мол): обзор матча 30 июля 2024
Доминиканская Республика (мол)
30.07.2024, вторник, 16:00
Олимпиада, группа C, 3 тур
1 : 1
Завершен
Узбекистан (мол)
51'
Р. Нуньес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Доминиканская Республика (мол) - Узбекистан (мол)
90'
+3
Замена
A. Rakhimjonov
️️️️
У. Рахмоналиев
Замена
T. Jungbauer
️️️️
L. de Lucas
87'
Замена
N. Lemaire
️️️️
J. Urbáez
82'
Замена
O. de la Cruz
️️️️
N. Lorenzo
65'
57'
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
Х. Норчаев
57'
Замена
Ж. Жалолиддинов
️️️️
Р. Жиянов
Желтая карточка
L. de Lucas
54'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Нуньес
51'
Замена
J. Báez
️️️️
О. Уренья
46'
Замена
F. Reyes Marizan
️️️️
J. De León
46'
25'
Желтая карточка
А. Хусанов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Доминиканская Республика (мол)
1
Xavier Valdez
ВР
4
Edgar Puyol
ЦЗ
2
Joao Urbáez
ЦЗ
23
Luiyi de Lucas
ЦЗ
0
Ángel Montes de Oca
ЦП
0
José De León
ЦП
8
Heinz Mörschel
ЦП
19
Петер Федерико
ПВ
7
Оскар Уренья
ПВ
7
Рафа Нуньес
ЦФ
0
Nowend Lorenzo
(К)
ЦФ
Главный тренер
Ибай Гомес
Узбекистан (мол)
12
Владимир Назаров
ВР
5
Мухаммадкодир Хамралиев
ЦЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
8
Зафармурод Абдирахматов
ПЗ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
9
Ibrokhim Ibrokhimov
ЦП
23
Абдурауф Буриев
ЦП
2
Saidazamat Mirsaidov
ЦП
21
Алишер Одилов
ЦФ
18
Хусаин Норчаев
ЦФ
11
Русланбек Жиянов
ЦФ
Доминиканская Республика (мол)
0
Enrique Bosl
ВР
16
Nelson Lemaire
ЦЗ
0
Thomas Jungbauer
ЦЗ
10
Эдисон Аскона
ЛВ
24
Omar de la Cruz
ЦП
0
Francisco Reyes Marizan
ЦП
0
Josué Báez
ЦФ
Узбекистан (мол)
35
Абдулвохид Нематов
ВР
8
Диер Холматов
ЛВ
8
Бехруз Аскаров
ЦП
16
Asadbek Rakhimjonov
ЦП
77
Жасурбек Жалолиддинов
АП
11
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
3-3-2-2
1
4
2
23
0
0
8
19
Федерико
7
Уренья
0
7
Нуньес
3-1-3-3
12
Назаров
8
Абдирахматов
45
Хусанов
5
Хамралиев
7
Рахмоналиев
9
23
Буриев
2
11
Жиянов
18
Норчаев
21
Одилов
2
16
16
2
23
0
0
23
0
24
24
0
0
0
0
0
7
Уренья
0
0
7
Уренья
7
Рахмоналиев
16
16
7
Рахмоналиев
11
Жиянов
77
Жалолиддинов
77
Жалолиддинов
11
Жиянов
18
Норчаев
14
Шомуродов
14
Шомуродов
18
Норчаев
Остались в запасе
Доминиканская Республика (мол)
Узбекистан (мол)
0
Enrique Bosl
ВР
10
Эдисон Аскона
ЛВ
Главный тренер
Ибай Гомес
35
Абдулвохид Нематов
ВР
8
Бехруз Аскаров
ЦП
8
Диер Холматов
ЛВ
11
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
Остались в запасе
0
Enrique Bosl
ВР
10
Эдисон Аскона
ЛВ
Остались в запасе
35
Абдулвохид Нематов
ВР
8
Бехруз Аскаров
ЦП
8
Диер Холматов
ЛВ
11
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
Главный тренер
Ибай Гомес
Статистика матча Доминиканская Республика (мол) - Узбекистан (мол)
1
1
Всего ударов по воротам
15
18
Удары в створ
7
7
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
7
Нарушения
11
15
Офсайды
2
6
Количество передач
390
393
Сейвы
5
6
Точность передач %
86
86
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
9
11
Удары из-за пределов штрафной
6
7
Матчи команд
Доминиканская Республика (мол)
Олимпиада, 3 тур
Доминиканская Республика (мол)
1 : 1
30.07.2024
Узбекистан (мол)
Олимпиада, 2 тур
Доминиканская Республика (мол)
1 : 3
27.07.2024
Испания (мол)
Олимпиада, 1 тур
Египет (мол)
0 : 0
24.07.2024
Доминиканская Республика (мол)
Узбекистан (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан (мол)
0 : 2
28.07.2025
Япония (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан (мол)
3 : 1
22.07.2025
Саудовская Аравия (мол.)
Товарищеские матчи. Сборные
Франция (мол)
2 : 1
04.06.2025
Узбекистан (мол)
Олимпиада, 3 тур
Доминиканская Республика (мол)
1 : 1
30.07.2024
Узбекистан (мол)
Олимпиада, 2 тур
Узбекистан (мол)
0 : 1
27.07.2024
Египет (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Махмуд Али Махмуд Исмаил
Стадион:
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