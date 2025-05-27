Окончательный состав молодежной сборной России на сбор в июне

Старший тренер молодeжной сборной России Иван Шабаров включил 23 футболистов в итоговый состав команды на учебно-тренировочный сбор в июне.

Вратари: Михаил Цулая («Арсенал»), Даниил Веселов («Локомотив»).

Защитники: Никита Бозов («Балтика»), Герман Игнатов («Ростов»), Иван Лепский («Сокол»), Никита Лобов, Иван Шилeнок (оба – «Зенит-2»), Михаил Рядно («Родина»), Вадим Чурилов («Торпедо»), Никита Бабакин («Ростов-2»).

Полузащитники: Дмитрий Александров, Денис Боков, Виктор Окишор, Егор Смелов (все – «Динамо»), Кирилл Глебов (ЦСКА), Илья Ишков («Урал»), Данила Козлов («Краснодар»), Алексей Колтаков («Ростов»), Дмитрий Пестряков («Акрон»), Вадим Раков («Локомотив»), Михаил Щетинин («Факел»).

Нападающие: Константин Дорофеев («Туран», Казахстан), Антон Шамонин («Ростов»).