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Окончательный состав молодежной сборной России на сбор в июне

Сегодня, 13:30

Старший тренер молодeжной сборной России Иван Шабаров включил 23 футболистов в итоговый состав команды на учебно-тренировочный сбор в июне.

Вратари: Михаил Цулая («Арсенал»), Даниил Веселов («Локомотив»).

Защитники: Никита Бозов («Балтика»), Герман Игнатов («Ростов»), Иван Лепский («Сокол»), Никита Лобов, Иван Шилeнок (оба – «Зенит-2»), Михаил Рядно («Родина»), Вадим Чурилов («Торпедо»), Никита Бабакин («Ростов-2»).

Полузащитники: Дмитрий Александров, Денис Боков, Виктор Окишор, Егор Смелов (все – «Динамо»), Кирилл Глебов (ЦСКА), Илья Ишков («Урал»), Данила Козлов («Краснодар»), Алексей Колтаков («Ростов»), Дмитрий Пестряков («Акрон»), Вадим Раков («Локомотив»), Михаил Щетинин («Факел»).

Нападающие: Константин Дорофеев («Туран», Казахстан), Антон Шамонин («Ростов»).

  • Впервые в команду вызваны четыре игрока 2006 года рождения – Бабакин, Александров, Окишор и Пестряков.
  • На сборе россияне проведут два матча с молодeжной сборной Узбекистана в Фергане на стадионе «Истиклол» 5 и 8 июня.

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Источник: официальный сайт РФС
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