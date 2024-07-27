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Расписание матчей
Олимпиада
Доминиканская Республика (мол) - Испания (мол)
Доминиканская Республика (мол) - Испания (мол): обзор матча 27 июля 2024
Доминиканская Республика (мол)
27.07.2024, суббота, 16:00
Олимпиада, группа C, 2 тур
1 : 3
Завершен
Испания (мол)
24'
Ф. Лопес
55'
А. Баэна
70'
М. Гутьеррес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Доминиканская Республика (мол) - Испания (мол)
90'
+3
Желтая карточка
Х. Пачеко
Замена
J. De León
️️️️
F. Reyes Marizan
78'
77'
Замена
Б. Турриэнтес
️️️️
А. Баэна
77'
Замена
Д. Лопес
️️️️
Ф. Лопес
70'
ГОЛ! 0:3!
М. Гутьеррес
Пас отдал
Ф. Лопес
66'
Замена
М. Гутьеррес
️️️️
Х. Миранда
66'
Замена
А. Бернабе
️️️️
П. Барриос
66'
Замена
Х. Пачеко
️️️️
П. Кубарси
Замена
О. Уренья
️️️️
O. de la Cruz
59'
55'
ГОЛ! 0:2!
А. Баэна
Пас отдал
А. Орос
45'
+2
Желтая карточка
П. Кубарси
Красная карточка
Э. Аскона
45'
+1
24'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Лопес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Доминиканская Республика (мол)
23
Luiyi de Lucas
ЦЗ
4
Edgar Puyol
ЦЗ
10
Эдисон Аскона
(К)
ЛВ
24
Omar de la Cruz
ЦП
8
Heinz Mörschel
ЦП
0
Francisco Reyes Marizan
ЦП
Главный тренер
Ибай Гомес
Испания (мол)
0
Арнау Тенас
ВР
12
Хуан Миранда
ЛЗ
17
Серхио Гомес
ЛЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
15
Алекс Баэна
ЛВ
9
Фермин Лопес
ЦП
16
Пабло Барриос
ЦП
0
Хуанлу Санчес
ЦП
0
Аймар Орос
ЦП
9
Абель Руис
(К)
ЦФ
Доминиканская Республика (мол)
1
Xavier Valdez
ВР
0
Thomas Jungbauer
ЦЗ
0
José De León
ЦП
19
Петер Федерико
ПВ
7
Оскар Уренья
ПВ
7
Рафа Нуньес
ЦФ
Испания (мол)
13
Жоан Гарсия
ВР
0
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
0
Хон Пачеко
ЦЗ
21
Беньят Турриэнтес
ЦП
0
Адриан Бернабе
ЦП
3
Саму Омородион
ЦФ
0
Диего Лопес
ЦФ
2-3-1
23
4
24
8
0
10
Аскона
4-4-1-1
0
Тенас
12
Миранда
5
Кубарси
4
Гарсия
17
Гомес
16
Барриос
0
Санчес
0
Орос
9
Лопес
15
Баэна
9
Руис
0
0
0
0
24
7
Уренья
7
Уренья
24
12
Миранда
0
Гутьеррес
0
Гутьеррес
12
Миранда
5
Кубарси
0
Пачеко
0
Пачеко
5
Кубарси
15
Баэна
21
Турриэнтес
21
Турриэнтес
15
Баэна
16
Барриос
0
Бернабе
0
Бернабе
16
Барриос
9
Лопес
0
Лопес
0
Лопес
9
Лопес
Остались в запасе
Доминиканская Республика (мол)
Испания (мол)
1
Xavier Valdez
ВР
0
Thomas Jungbauer
ЦЗ
19
Петер Федерико
ПВ
7
Рафа Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Ибай Гомес
13
Жоан Гарсия
ВР
3
Саму Омородион
ЦФ
Остались в запасе
1
Xavier Valdez
ВР
0
Thomas Jungbauer
ЦЗ
19
Петер Федерико
ПВ
7
Рафа Нуньес
ЦФ
Остались в запасе
13
Жоан Гарсия
ВР
3
Саму Омородион
ЦФ
Главный тренер
Ибай Гомес
Статистика матча Доминиканская Республика (мол) - Испания (мол)
1
2
Всего ударов по воротам
5
21
Удары в створ
1
7
Владение мячом %
27
73
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
1
2
Нарушения
13
11
Офсайды
0
2
Количество передач
280
782
Сейвы
4
0
Точность передач %
76
92
Удары мимо ворот
2
11
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
4
12
Удары из-за пределов штрафной
1
9
Матчи команд
Доминиканская Республика (мол)
Олимпиада, 3 тур
Доминиканская Республика (мол)
1 : 1
30.07.2024
Узбекистан (мол)
Олимпиада, 2 тур
Доминиканская Республика (мол)
1 : 3
27.07.2024
Испания (мол)
Олимпиада, 1 тур
Египет (мол)
0 : 0
24.07.2024
Доминиканская Республика (мол)
Испания (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1/4 финала
Испания (мол)
1 : 3
21.06.2025
Англия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Испания (мол)
1 : 1
17.06.2025
Италия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Испания (мол)
2 : 1
14.06.2025
Румыния (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1 тур
Словакия (мол)
2 : 3
11.06.2025
Испания (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Испания (мол)
0 : 1
06.06.2025
Украина (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Адель Али Аль-Накби
Стадион:
Matmut Atlantique, Bordeaux
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