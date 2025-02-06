Результаты жеребьевки отбора на молодежный Евро, который совместно примут Албания и Сербия

УЕФА провел в швейцарском Ньоне жеребьевку группового этапа квалификации Евро-2027 среди молодежи.
Групповая стадия пройдет с марта 2025 года по октябрь 2026 года, после чего в ноябре 2026-го состоятся стыковые матчи.
Результаты жеребьевки представлены ниже.
Группа А: Испания, Румыния, Финляндия, Косово, Кипр, Сан-Марино
Группа B: Португалия, Чехия, Болгария, Шотландия, Азербайджан, Гибралтар.
Группа C: Франция, Швейцария, Исландия, Фарерские острова, Люксембург, Эстония.
Группа D: Англия, Ирландия, Словакия, Молдова, Казахстан, Андорра.
Группа E: Италия, Польша, Швеция, Северная Македония, Черногория, Армения.
Группа F: Германия, Грузия, Греция, Северная Ирландия, Латвия, Мальта.
Группа G: Нидерланды, Норвегия, Словения, Израиль, Босния и Герцеговина.
Группа H: Украина, Хорватия, Венгрия, Турция, Литва.
Группа I: Дания, Бельгия, Австрия, Уэльс, Беларусь.
Девять победителей групп и лучший обладатель второго места (без учета результатов матчей против обладателей шестых мест) получат прямые путевки в финальную стадию. Восемь оставшихся обладателей вторых мест разыграют четыре последние путевки в стыковых матчах.
Финальный турнир летом 2027 года примут Албания (Тирана, Шкодер, Эльбасан и Рогожина) и Сербия (Нови-Сад, Лозница, Лесковац и Заечар). Матч открытия состоится в Сербии, финал – в Албании.
Обе страны автоматически квалифицировались в финальный турнир, в котором сыграет 16 команд.
- Соревнование будет отборочным для Олимпийских игр-2028.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
- Этим летом молодежный чемпионат Европы пройдет в Словакии.