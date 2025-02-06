Результаты жеребьевки отбора на молодежный Евро, который совместно примут Албания и Сербия

УЕФА провел в швейцарском Ньоне жеребьевку группового этапа квалификации Евро-2027 среди молодежи.

Групповая стадия пройдет с марта 2025 года по октябрь 2026 года, после чего в ноябре 2026-го состоятся стыковые матчи.

Результаты жеребьевки представлены ниже.

Группа А: Испания, Румыния, Финляндия, Косово, Кипр, Сан-Марино

Группа B: Португалия, Чехия, Болгария, Шотландия, Азербайджан, Гибралтар.

Группа C: Франция, Швейцария, Исландия, Фарерские острова, Люксембург, Эстония.

Группа D: Англия, Ирландия, Словакия, Молдова, Казахстан, Андорра.

Группа E: Италия, Польша, Швеция, Северная Македония, Черногория, Армения.

Группа F: Германия, Грузия, Греция, Северная Ирландия, Латвия, Мальта.

Группа G: Нидерланды, Норвегия, Словения, Израиль, Босния и Герцеговина.

Группа H: Украина, Хорватия, Венгрия, Турция, Литва.

Группа I: Дания, Бельгия, Австрия, Уэльс, Беларусь.

Девять победителей групп и лучший обладатель второго места (без учета результатов матчей против обладателей шестых мест) получат прямые путевки в финальную стадию. Восемь оставшихся обладателей вторых мест разыграют четыре последние путевки в стыковых матчах.

Финальный турнир летом 2027 года примут Албания (Тирана, Шкодер, Эльбасан и Рогожина) и Сербия (Нови-Сад, Лозница, Лесковац и Заечар). Матч открытия состоится в Сербии, финал – в Албании.

Обе страны автоматически квалифицировались в финальный турнир, в котором сыграет 16 команд.