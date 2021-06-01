Сборная Италии по футболу

- 1 июня 2021
- 00:58 Молодежный Евро-2021. Германия и Португалия стали полуфиналистами турнира
- 31 марта 2021
- 21:35 Определились все участники плей-офф молодежного Евро-2021
- 01:23 Испания и Италия – в плей-офф молодежного Евро-2021
- 28 марта 2021
- 01:42 Видео Евро-U21. Сборные Испании и Италии устроили потасовку и получили на двоих три красные карточки 2
- 16 июня 2019
- 19:52 Нойер, Неста, Лэмпард, Хави и Рауль – в символической сборной Евро-U21 всех времен 2
- 20 мая 2019
- 06:43 Фото Сборная Голландии – победитель юношеского Евро-2019 1