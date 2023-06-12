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    • Итальянские команды проиграли 4 финала международных турниров за 12 дней

    Итальянские команды проиграли 4 финала международных турниров за 12 дней

    Итальянские команды провалили решающие матчи сезона в конце мая – начале июня.

    За 12 дней они проиграли четыре финала международных турниров.

    • 31 мая «Рома» уступила «Севилье» в финале Лиги Европы.
    • 7 июня «Фиорентина» потерпела поражение от «Вест Хэма» в финале Лиги конференций.
    • 10 июня «Интер» проиграл «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов.
    • 12 июня Италия оказалась слабее Уругвая в финале молодежного чемпионата мира.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2237

      Bozigit 1 час назад

      Перед финальными играми думал что итальянский футбол на подъеме. Хотя и сейчас так считаю. И Рома и Фиоренина и Интер, Милан да и Наполи доказывали свою проф. пригодность

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      Рейтинг: +278

      Марк Аврелий! 1 час назад

      Это им за Матерацци!

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