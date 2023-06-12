Итальянские команды проиграли 4 финала международных турниров за 12 дней

Перед финальными играми думал что итальянский футбол на подъеме. Хотя и сейчас так считаю. И Рома и Фиоренина и Интер, Милан да и Наполи доказывали свою проф. пригодность
Итальянские команды провалили решающие матчи сезона в конце мая – начале июня.
За 12 дней они проиграли четыре финала международных турниров.
- 31 мая «Рома» уступила «Севилье» в финале Лиги Европы.
- 7 июня «Фиорентина» потерпела поражение от «Вест Хэма» в финале Лиги конференций.
- 10 июня «Интер» проиграл «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов.
- 12 июня Италия оказалась слабее Уругвая в финале молодежного чемпионата мира.