Завершивший летом карьеру Бонуччи стал тренером

37-летний ЛеонЛеонардо Бонуччи начал тренерскую карьеру.

Экс-футболист вошел в штаб молодежной сборной Италии U-20. Он будет помощником Бернардо Корради.

«Леонардо возвращается домой. Он сделает это в другой роли, но с тем же энтузиазмом и любовью к майке сборной, что и всегда.

Я убежден, что Лео может сильно вырасти в штабе и внести важный вклад в создание реестра тренеров FIGC», – заявил президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина.