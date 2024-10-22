Завершивший летом карьеру Бонуччи стал тренером

37-летний ЛеонЛеонардо Бонуччи начал тренерскую карьеру.
Экс-футболист вошел в штаб молодежной сборной Италии U-20. Он будет помощником Бернардо Корради.
«Леонардо возвращается домой. Он сделает это в другой роли, но с тем же энтузиазмом и любовью к майке сборной, что и всегда.
Я убежден, что Лео может сильно вырасти в штабе и внести важный вклад в создание реестра тренеров FIGC», – заявил президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина.
- Бонуччи закончил карьеру в мае этого года.
- Его последним клубом стал «Фенербахче».
- 12 лет защитник выступал за «Ювентус» и выиграл с командой 16 трофеев.
- Со сборной Италии он взял Евро-2020.