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    Завершивший летом карьеру Бонуччи стал тренером

    37-летний ЛеонЛеонардо Бонуччи начал тренерскую карьеру.

    Экс-футболист вошел в штаб молодежной сборной Италии U-20. Он будет помощником Бернардо Корради.

    «Леонардо возвращается домой. Он сделает это в другой роли, но с тем же энтузиазмом и любовью к майке сборной, что и всегда.

    Я убежден, что Лео может сильно вырасти в штабе и внести важный вклад в создание реестра тренеров FIGC», – заявил президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина.

    • Бонуччи закончил карьеру в мае этого года.
    • Его последним клубом стал «Фенербахче».
    • 12 лет защитник выступал за «Ювентус» и выиграл с командой 16 трофеев.
    • Со сборной Италии он взял Евро-2020.

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    Источник: сайт Итальянской федерации футбола

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