Определились все полуфиналисты молодежного Евро-2025

На молодежном чмпионате Европы в Словакии завершились матчи 1/4 финала. По их итогам в полуфиналах сыграют Нидерланды – Англия и Германия – Франция. Матчи пройдут 25 июня.

Финал состоится в Братиславе 28 июня.

Чемпионат Европы U-21. 1/4 финала

Португалия – Нидерланды – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Поку, 84.

Нереализованный пенальти: Кенда, 31 – нет.

Удаление: нет – ван Боммел, 21.

Испания – Англия – 1:3 (1:2)

Голы: 0:1 – Макэйти, 10; 0:2 – Эллиот, 15; 1:2 – Гуэрра, 39 (с пенальти); 1:3 – Андерсон, 90+4 (с пенальти).

Удаление: Марин, 90+5 – нет.

Дания – Франция – 2:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Бишофф, 18; 1:1 – Сиссе, 44; 2:1 – Серенсен, 49; 2:2 – Мерлен, 84; 2:3 – Тель, 85.

Германия – Италия – 3:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Колеошо, 58; 1:1 – Вольтемаде, 68; 2:1 – Вайпер, 87; 2:2 – Амброзино, 90+6; 3:2 – Рехль, 117.

Удаления: нет – Гнонто, 81; Дзанотти, 90.

Календарь молодежного чемпионата Европы-2025

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