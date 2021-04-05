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  • Черчесов – о российской молодежке: «Они пока не готовы играть против взрослых сборных»

Черчесов – о российской молодежке: «Они пока не готовы играть против взрослых сборных»

5 апреля 2021, 11:24
9

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов порассуждал о готовности игроков молодежной сборной выступать за национальную команду.

«Понятно, что вы отталкиваетесь от результата. Мы общаемся с Галактионовым по поводу каждого игрока, кто готов. Любовь в футболе иногда мешает. Когда тренер влюбляется в футболиста, это первый шаг на выход.

Невозможно только кнутом воспитывать футболиста, но и только пряником нельзя. Даже хваля игрока, есть профессиональный язык, где игрок поймет, когда хвалит его тренер или нет. Что такое хорошо, когда кроха сын к отцу пришел, и что такое плохо. Футболистов надо воспитывать.

Если сказать конкретно, то игроки пока не готовы играть против взрослых сборных. Но у нас есть два месяца, чтобы посмотреть, кто на что готов и кто себя проявит. Если молодой и опытный игроки одинакового уровня, нам надо выбрать.

В молодежной сборной сейчас появились новые имена – Захарян, Тюкавин. Им тоже не так просто. Это командная химия, которая иногда нарушается, когда сразу много новых игроков.

Не надо так легкомысленно подходить к чему-то. Вы постоянно играете в футбольный менеджер, расставляя фигурки. Это не претензия. Но вы просто передвигаете, а здесь живые люди», – сказал Черчесов.

  • На групповом этапе молодежного Евро-2021 россияне разгромили Исландию (4:1), после чего проиграли Франции (0:2) и Дании (0:3).
  • Команда финишировала на третьем месте в группе и не попала в плей-офф турнира.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Молодежный чемпионат Европы Россия Россия (мол) Черчесов Станислав
Комментарии (9)
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nik55
1617613541
в этой сборной у половины игроков песок уже сыпется или ты ждешь когда камни начнут падать ? а молодежку нужно привлекать давно а ты сопли жуешь с пенсионерами
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Fusballer
1617614773
Взрослая сборная России тоже не готова играть против взрослых сборных.
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Fusballer
1617619758
Поправил. "...Не надо так легкомысленно подходить к чему-то. Вы постоянно играете в футбольный менеджер, расставляя фигурки. Это не претензия. Но вы просто передвигаете, а здесь живые деньги», – сказал Черчесов.
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Garrincha58
1617628966
разве это тренер?, а как же играют Мбаппе Санчо да и в Англии 20 летние не портят рисунок игры, почему наши молодые играют в РПЛ наравне с мужиками особенно в Динамо Рубине и ещё как играют
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paracetamol
1617637626
Да они и против молодежных не того...
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Hektor 84
1617907716
Некоторые ребята из молодежки созрели для взрослой сборной, а во взрослой уже многие перезрели для нее и тем более не готовы играть три игры за 10 дней. Уже давно в сборной назрела смена поколений.
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