Черчесов – о российской молодежке: «Они пока не готовы играть против взрослых сборных»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов порассуждал о готовности игроков молодежной сборной выступать за национальную команду.

«Понятно, что вы отталкиваетесь от результата. Мы общаемся с Галактионовым по поводу каждого игрока, кто готов. Любовь в футболе иногда мешает. Когда тренер влюбляется в футболиста, это первый шаг на выход.

Невозможно только кнутом воспитывать футболиста, но и только пряником нельзя. Даже хваля игрока, есть профессиональный язык, где игрок поймет, когда хвалит его тренер или нет. Что такое хорошо, когда кроха сын к отцу пришел, и что такое плохо. Футболистов надо воспитывать.

Если сказать конкретно, то игроки пока не готовы играть против взрослых сборных. Но у нас есть два месяца, чтобы посмотреть, кто на что готов и кто себя проявит. Если молодой и опытный игроки одинакового уровня, нам надо выбрать.

В молодежной сборной сейчас появились новые имена – Захарян, Тюкавин. Им тоже не так просто. Это командная химия, которая иногда нарушается, когда сразу много новых игроков.

Не надо так легкомысленно подходить к чему-то. Вы постоянно играете в футбольный менеджер, расставляя фигурки. Это не претензия. Но вы просто передвигаете, а здесь живые люди», – сказал Черчесов.