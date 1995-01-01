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    Черчесов – о российской молодежке: «Они пока не готовы играть против взрослых сборных»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов порассуждал о готовности игроков молодежной сборной выступать за национальную команду.

    «Понятно, что вы отталкиваетесь от результата. Мы общаемся с Галактионовым по поводу каждого игрока, кто готов. Любовь в футболе иногда мешает. Когда тренер влюбляется в футболиста, это первый шаг на выход.

    Невозможно только кнутом воспитывать футболиста, но и только пряником нельзя. Даже хваля игрока, есть профессиональный язык, где игрок поймет, когда хвалит его тренер или нет. Что такое хорошо, когда кроха сын к отцу пришел, и что такое плохо. Футболистов надо воспитывать.

    Если сказать конкретно, то игроки пока не готовы играть против взрослых сборных. Но у нас есть два месяца, чтобы посмотреть, кто на что готов и кто себя проявит. Если молодой и опытный игроки одинакового уровня, нам надо выбрать.

    В молодежной сборной сейчас появились новые имена – Захарян, Тюкавин. Им тоже не так просто. Это командная химия, которая иногда нарушается, когда сразу много новых игроков.

    Не надо так легкомысленно подходить к чему-то. Вы постоянно играете в футбольный менеджер, расставляя фигурки. Это не претензия. Но вы просто передвигаете, а здесь живые люди», – сказал Черчесов.

    • На групповом этапе молодежного Евро-2021 россияне разгромили Исландию (4:1), после чего проиграли Франции (0:2) и Дании (0:3).
    • Команда финишировала на третьем месте в группе и не попала в плей-офф турнира.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:24
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2831

      Fusballer 3 минуты назад

      Взрослая сборная России тоже не готова играть против взрослых сборных.

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      Рейтинг: +5686

      nik55 24 минуты назад

      в этой сборной у половины игроков песок уже сыпется или ты ждешь когда камни начнут падать ? а молодежку нужно привлекать давно а ты сопли жуешь с пенсионерами

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