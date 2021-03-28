Сборная Исландии по футболу

- 28 марта 2021
- 18:29 Молодежный Евро-2021. Дания обыграла Исландию и обогнала Россию в таблице группы С 1
- 26 марта 2021
- 13:55 Черчесов – о молодежной сборной России: «Поддерживал их с первой до последней минуты» 4
- 25 марта 2021
- 23:32 Галактионов – о старте на молодежном Евро: «Надо сейчас без эйфории. Настоящей проверкой станет Франция» 3
- 22:50 Фото Опубликовано фото из раздевалки молодежной сборной России после победы над Исландией 4
- 22:25 Захарян побил рекорд Смолова и стал самым молодым автором гола за сборную России U-21 2
- 21:52 Молодежный Евро-2021. Россия разгромила Исландию, у Чалова гол и два ассиста 21
- 21:40 Чалов вышел на третье место в списке лучших бомбардиров молодежной сборной России
- 20:50 Россия громит Исландию после первого тайма в матче молодежного Евро-2021 3
- 18:48 Захарян, Максименко и Чалов – в старте молодежной сборной России на матч с Исландией 9
- 11:38 Галактионов – перед стартом молодежного Евро-2021: «Готовность боевая» 1
- 10 декабря 2020
- 19:47 Фото Сборная России на молодежном Евро-2021 сыграет с Францией, Данией и Исландией 2
- 7 августа 2019
- 15:51 Pundit Arena: «Локомотив» предложил контракт форварду молодежной сборной Ирландии