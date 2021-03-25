Молодежный Евро-2021. Россия разгромила Исландию, у Чалова гол и два ассиста

В матче первого тура группового этапа молодежного Евро-21 сборная Россия обыграла Исландию со счетом 4:1.

Победу команде Михаила Галактионова принесли голы Федора Чалова, Наира Тикнизяна, Арсена Захаряна и Дениса Макарова. Форвард ЦСКА забил с пенальти и отдал две результативных передачи.

В одной группе с Россией и Исландией также играют Франция и Дания. Они встретятся друг с другом сегодня в 23:00 мск.

Молодежный чемпионат Европы 2021. Групповой этап. 1-й тур

Россия – Исландия – 4:1 (3:0)

Голы: 1:0 – Чалов (с пенальти), 31; 2:0 – Тикнизян, 42; 3:0 – Захарян, 45+2; 4:0 – Макаров, 53; 4:1 – Гудйонсен, 59.

Россия: Максименко, Тикнизян, Маслов (Голубев, 61), Дивеев, Евгеньев, Глебов, Обляков, Захарян (Умяров, 71), Лесовой (Ломовицкий, 77), Макаров (Тюкавин, 72), Чалов (Грулев, 61).

Календарь молодежного чемпионата Европы

Турнирная таблица молодежного чемпионата Европы