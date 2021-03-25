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  • Молодежный Евро-2021. Россия разгромила Исландию, у Чалова гол и два ассиста

Молодежный Евро-2021. Россия разгромила Исландию, у Чалова гол и два ассиста

25 марта 2021, 21:52
21

В матче первого тура группового этапа молодежного Евро-21 сборная Россия обыграла Исландию со счетом 4:1.

Победу команде Михаила Галактионова принесли голы Федора Чалова, Наира Тикнизяна, Арсена Захаряна и Дениса Макарова. Форвард ЦСКА забил с пенальти и отдал две результативных передачи.

В одной группе с Россией и Исландией также играют Франция и Дания. Они встретятся друг с другом сегодня в 23:00 мск.

Молодежный чемпионат Европы 2021. Групповой этап. 1-й тур

Россия – Исландия – 4:1 (3:0)

Голы: 1:0 – Чалов (с пенальти), 31; 2:0 – Тикнизян, 42; 3:0 – Захарян, 45+2; 4:0 – Макаров, 53; 4:1 – Гудйонсен, 59.

Россия: Максименко, Тикнизян, Маслов (Голубев, 61), Дивеев, Евгеньев, Глебов, Обляков, Захарян (Умяров, 71), Лесовой (Ломовицкий, 77), Макаров (Тюкавин, 72), Чалов (Грулев, 61).

Календарь молодежного чемпионата Европы

Турнирная таблица молодежного чемпионата Европы

Источник: «Бомбардир»
Молодежный чемпионат Европы Россия (мол) Исландия (мол.)
Комментарии (21)
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slavа0508
1616698384
Молодцы парни!!!Браво!!!так и дальше играть,,,,
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Snek
1616698449
Вот это настоящая сборная, не то, что та пародия, что вчера была.
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aubergine
1616698785
Не подпускайте к ним усатого физрука с шашлыком вместо головного мозга. Ну пожалуйста.
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mutabor0992
1616698814
Неплохо!Но напрягает,что фамилии игроков на ян заканчиваются...Здесь,что сборная АРмении?Понятно почему ары кричали,что русские должны с кАРАбахом помочь.И мне одному показалось,что после 80 минуты встали?И Исландцы начали нас возить.
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FanatSerj
1616698828
Вот эта сборная мне нравиться, оказывается и лимит молодежи расти не мешает и крытых манежей уже хватает ))) Сколько песен пели про Исландскую модель футбольной подготовки молодежи. Но как показывает поле "модели и манежи" в футбол не играют.
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MaxRnD
1616698905
У Макарова опять гол - шедевр ! Хотелось бы робко надеяться, что и у нас свой Месси растёт https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/spbvideo_NI1331040_clip_Rossija_U_21___Islandija_U_21_40_Denis_Makarov#node-header
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JTherry
1616702635
молодежка понравилась больше, чем "сборная Стасика"... на фоне не самых сильных соперников... что-то будет в играх с фаворитами групп?
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Krossmen73
1616725930
Молодёжь порадовала.Парни грамотно сделав результат,спокойно довели матч до конца.Настораживает то,что пацаны нахватали никому не нужных жёлтых карточек.Но это была Исландия.Дальше будет настоящая проверка в играх с более серьёзными соперниками.Тем более выигрыш датчан у лягушатников должен навести на определённые мысли штаб нашей молодёжки.Ну а пока всех с победой!Удачи парни!
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Из Твери Леха
1616734545
Тикнизян и Захарян потом за Армению играть будут?
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zigbert
1616776902
На эту сборную приятней смотреть чем на основную.
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