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    Молодежный Евро-2021. Россия разгромила Исландию, у Чалова гол и два ассиста

    В матче первого тура группового этапа молодежного Евро-21 сборная Россия обыграла Исландию со счетом 4:1.

    Победу команде Михаила Галактионова принесли голы Федора Чалова, Наира Тикнизяна, Арсена Захаряна и Дениса Макарова. Форвард ЦСКА забил с пенальти и отдал две результативных передачи.

    В одной группе с Россией и Исландией также играют Франция и Дания. Они встретятся друг с другом сегодня в 23:00 мск.

    Молодежный чемпионат Европы 2021. Групповой этап. 1-й тур

    Россия – Исландия – 4:1 (3:0)

    Голы: 1:0 – Чалов (с пенальти), 31; 2:0 – Тикнизян, 42; 3:0 – Захарян, 45+2; 4:0 – Макаров, 53; 4:1 – Гудйонсен, 59.

    Россия: Максименко, Тикнизян, Маслов (Голубев, 61), Дивеев, Евгеньев, Глебов, Обляков, Захарян (Умяров, 71), Лесовой (Ломовицкий, 77), Макаров (Тюкавин, 72), Чалов (Грулев, 61).

    Календарь молодежного чемпионата Европы

    Турнирная таблица молодежного чемпионата Европы

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии14
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      Рейтинг: +12283

      JTherry 3 минуты назад

      молодежка понравилась больше, чем "сборная Стасика"... на фоне не самых сильных соперников... что-то будет в играх с фаворитами групп?

      2
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      Рейтинг: +43523

      MaxRnD 1 час назад

      У Макарова опять гол - шедевр ! Хотелось бы робко надеяться, что и у нас свой Месси растёт

      https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/spbvideo_NI1331040_clip_Rossija_U_21___Islandija_U_21_40_Denis_Makarov#node-header

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      Рейтинг: +6989

      FanatSerj 1 час назад

      Вот эта сборная мне нравиться, оказывается и лимит молодежи расти не мешает и крытых манежей уже хватает )))
      Сколько песен пели про Исландскую модель футбольной подготовки молодежи.
      Но как показывает поле "модели и манежи" в футбол не играют.

      1
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      Рейтинг: +3468

      mutabor0992 > FanatSerj 1 час назад

      Не торопись.Главные игры с Данией и особенно с Францией.

      2
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      Рейтинг: +6989

      FanatSerj > mutabor0992 1 час назад

      про Данию и Францию ничего не говорили, а вот Исландией все уши прожужжали с 2016, тыкая в них пальцем и показывая как надо, сегодня мы посмотрели что так лучше не надо.

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      Рейтинг: +3468

      mutabor0992 > FanatSerj 55 минут назад

      Ну да.До 21 года наши лучше.А потом,что происходит?Спиваются или деньги карман оттягивают?Играть мешают.А вот про уровень первых сборных,спорить не будем...

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      Рейтинг: +6989

      FanatSerj > mutabor0992 50 минут назад

      какой 21? там 23 летние игроки уже играют это уже сформированные футболисты и почти все игроки это уже основа своих клубов, а на скамейку глянешь и вообще зашатаешься Шапи Сулейманом конкуренцию проигрывает и не знаешь кого выпускать и где основа на поле или на скамейки.

      А по основной сборной как раз пора уже поколение Кокориных, Смоловых и Дзюбатых сливать, надо признать что эти 90-е - 2000-е не очень удались, в стране война шла не до футболистов было.

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      Рейтинг: +3468

      mutabor0992 > FanatSerj 45 минут назад

      Есть викиП...Прочти про молодежный чемп.Про коко,тЗю и прочих-полностью согласен.Но для этого нужно тренера нормального.Да и все руководство футболом поменять.Ибо тусуются туда-сюда одни и те же лузеры.

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      Рейтинг: +6989

      FanatSerj > mutabor0992 36 минут назад

      ээээ что читать то, игроков что ли не знаешь? О чем вообще говоришь тогда.
      Ломовицкий, Максименко, Лесовой, Макаров - 23 года
      Евгеньев, Грулев, Дивеев, Чалов -22 года
      О какой википедии разговор?)) Гугл в помощь

      0
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      Рейтинг: +3468

      mutabor0992 1 час назад

      Неплохо!Но напрягает,что фамилии игроков на ян заканчиваются...Здесь,что сборная АРмении?Понятно почему ары кричали,что русские должны с кАРАбахом помочь.И мне одному показалось,что после 80 минуты встали?И Исландцы начали нас возить.

      1
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      Рейтинг: +299

      aubergine 1 час назад

      Не подпускайте к ним усатого физрука с шашлыком вместо головного мозга. Ну пожалуйста.

      6
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      Рейтинг: +1041

      Sedoi_Goblin 1 час назад

      Ну хотя бы "молодшая дружина" с "гигантами" справилась достойно!!!

      1
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      Рейтинг: +2779

      Snek 1 час назад

      Вот это настоящая сборная, не то, что та пародия, что вчера была.

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      Рейтинг: +17833

      slavutiq70 1 час назад

      Молодцы парни!!!Браво!!!так и дальше играть,,,,

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