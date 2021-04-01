Алаев – о молодежной сборной России на Евро: «РФС разочарован результатом, ждали от команды гораздо большего»

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев прокомментировал вылет молодежной сборной России с Евро-2021.

Россияне разгромили Исландию (4:1), после чего проиграли Франции (0:2) и Дании (0:3).

Команда финишировала на третьем месте в группе и не попала в плей-офф турнира.

«Мы разочарованы результатом, так как гораздо большего ждали от этой команды. Мы восемь лет не попадали в финальную часть чемпионата Европы, смогли пройти тяжелую группу.

Впервые за долгое время «молодежка» укомплектована игроками из команд РПЛ, многие из которых играют ключевую, системообразующую роль в своих клубах. Поэтому у нас и болельщиков от турнира были большие ожидания, и первая игра внушила оптимизм.

Но матчи против сборных Франции и Дании показали наш истинный уровень, эти команды оказались гораздо сильнее нас во всех компонентах. К сожалению, довольно ранние голы в двух заключительных матчах ломали наш план на игру, а плана Б как такового у нас не оказалось.

Без него сложно переломить неудачно складывающийся ход матча, плюс разница в физическом уровне, и в итоге нам не удалось показать, за счет чего мы хотели добиться положительного результата. Предстоят детальный разбор ситуации и беседа с тренерским штабом», – сказал Алаев.