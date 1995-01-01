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    Алаев – о молодежной сборной России на Евро: «РФС разочарован результатом, ждали от команды гораздо большего»

    Генеральный секретарь РФС Александр Алаев прокомментировал вылет молодежной сборной России с Евро-2021.

    • Россияне разгромили Исландию (4:1), после чего проиграли Франции (0:2) и Дании (0:3).
    • Команда финишировала на третьем месте в группе и не попала в плей-офф турнира.

    «Мы разочарованы результатом, так как гораздо большего ждали от этой команды. Мы восемь лет не попадали в финальную часть чемпионата Европы, смогли пройти тяжелую группу.

    Впервые за долгое время «молодежка» укомплектована игроками из команд РПЛ, многие из которых играют ключевую, системообразующую роль в своих клубах. Поэтому у нас и болельщиков от турнира были большие ожидания, и первая игра внушила оптимизм.

    Но матчи против сборных Франции и Дании показали наш истинный уровень, эти команды оказались гораздо сильнее нас во всех компонентах. К сожалению, довольно ранние голы в двух заключительных матчах ломали наш план на игру, а плана Б как такового у нас не оказалось.

    Без него сложно переломить неудачно складывающийся ход матча, плюс разница в физическом уровне, и в итоге нам не удалось показать, за счет чего мы хотели добиться положительного результата. Предстоят детальный разбор ситуации и беседа с тренерским штабом», – сказал Алаев.

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    Источник: ТАСС

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +16559

      vladimir-7 1 час назад

      Это в РФС был план на игру? Что конкретно вы (РФС) сделали, чтобы
      могли ожидать от молодежной сборной положительного результата?
      Тоже самое у вас происходит и в главной сборной, а вы по-прежнему продолжаете всем внушать, что у нас всё хорошо, всё налаживается, мы сильная команда и способны хорошо сыграть на Евро и ЧМ.

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      Рейтинг: +6602

      Alekxei Z. 1 час назад

      Это кто играет ключевую и системообразующую роль в клубах ?
      Если вы о Динамо , то тогда и Шварца в сборную надо брать.
      Если о ЦСКА , то вот уже 5-6 лет всё надежды подают, а убири Игоря и Влашича станут на уровень Тулы.
      Ожидания должны на чём-то базироваться , а так сплошной популизм как на матч-тв.

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