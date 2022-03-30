Левандовски вышел на 3-е место среди бомбардиров сборных в Европе

Польша победила Швецию (2:0) в стыковом матче чемпионата мира. Нападающий Роберт Левандовски забил гол с пенальти.

У 33-летнего форварда 75 голов за сборную. Он вышел на третье место среди бомбардиров сборных в Европе, сравнявшись с экс-форвардом сборной Венгрии Шандором Кочишом.

Ференц Пушкаш (Венгрия и Испания – 84 гола в 89 матчах) Криштиану Роналду (Португалия – 115 голов в 186 матчах) Роберт Левандовски (Польша – 75 голов в 129 матчах).

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