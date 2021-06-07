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Левандовски вышел на 3-е место среди бомбардиров сборных в Европе

Польша победила Швецию (2:0) в стыковом матче чемпионата мира. Нападающий Роберт Левандовски забил гол с пенальти.

У 33-летнего форварда 75 голов за сборную. Он вышел на третье место среди бомбардиров сборных в Европе, сравнявшись с экс-форвардом сборной Венгрии Шандором Кочишом.

  1. Ференц Пушкаш (Венгрия и Испания – 84 гола в 89 матчах)
  2. Криштиану Роналду (Португалия – 115 голов в 186 матчах)
  3. Роберт Левандовски (Польша – 75 голов в 129 матчах).

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Источник: твиттер УЕФА

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